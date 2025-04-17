عاجل – إسرائيل “غاضبة”: التسريبات أضرت بالخطط تجاه ضرب “نووي إيران”

وطنا اليوم_صرّح مسؤولون إسرائيليون كبار، لم تُكشف هوياتهم، لقناة 12 الإسرائيلية بأن تسريب تفاصيل ضربة إسرائيلية أمريكية مُخطط لها على منشآت نووية إيرانية لصحيفة نيويورك تايمز من المرجح أن يُلحق الضرر بالعلاقات بين تل أبيب وواشنطن.

وأفاد التقرير أن الهجوم المشترك الضخم، الذي اقترحته إسرائيل ونوقش مع مسؤولين أميركيين، وكان من المقرر تنفيذه الشهر المقبل، قد عرقلَهُ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مُفضّلاً بدلاً من ذلك المفاوضات مع إيران التي بدأت نهاية الأسبوع الماضي.

ونُقل عن المصادر قولها: “التفاصيل التي سُرّبت دراماتيكية، ومن المرجح أن يُلحق هذا التسريب الضرر بالعلاقات الوثيقة مع الإدارة الأميركية”.

ويقول المسؤولون، في إشارة إلى الهجوم المُخطط له: “انكشف جوهر السر المتعلق بإيران”، بما في ذلك “طريقة تنفيذه، وتوقيته، وآليات التنسيق، وعنصر المفاجأة ، وهذا يُشكل ضررًا حقيقيًا بالمصالح الإسرائيلية في مواجهة إيران”.

وكشف تقرير أميركي جديد أن سيد البيت الأبيض، تخلى عن ضربة إسرائيلية كان مخططا لها على مواقع نووية إيرانية لصالح التفاوض على اتفاق مع طهران للحد من برنامجها النووي.

وأكد نقلا عن مسؤولين في الإدارة، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدل عن فكرة ضرب إسرائيل لإيران، وفقاً لصحيفة “نيويورك تايمز” يوم الأربعاء.

كذلك كشف المسؤولون أن إسرائيل كانت تخطط لضرب إيران الشهر المقبل، لكن الانقسام في إدارة الرئيس ترامب دفعه لمنع ذلك وإعطاء فرصة للمفاوضات، في إشارة إلى التقارير التي تحدّثت عن ظهور فريقين داخل الإدارة الأميركية، أحدهما مؤيد لضرب طهران، وآخر متحمس للتفاوض.

وأفادت مصادر مطلعة داخل الإدارة الأميركية نقلا عن مسؤولين على علم بخطط إسرائيلية سرية، بأن ترامب أوقف هجوما عسكريا إسرائيليا كان مقررا في مايو المقبل ضد منشآت إيرانية نووية، مفضلا فتح باب التفاوض مع طهران للتوصل إلى اتفاق يقيد برنامجها النووي.