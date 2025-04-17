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اللواء العمد يوجه رسالة شكر لمدير ومنسوبي المخابرات العامة

21 ثانية ago
اللواء العمد يوجه رسالة شكر لمدير ومنسوبي المخابرات العامة

رسالة شكر وتقدير الى عطوفة الاخ والصديق ورفيق الدرب والكفاح / اللواء احمد حسني حاتوقاي ، ورفاقه من منتسبي جهاز المخابرات العامة ، المتقاعدين منهم والعاملين . الذين عملوا على حماية الاردن ونظام الحكم فيه من المؤامرات التي تحاك ضده في اقبية الظلام ، من قبل اعوان الشيطان . الذي اطلقوا على جهاز المخابرات اسم سجن الجندويل ، وكالوا له وللعاملين فيه سيلاً لا ينتهي من الاتهامات والسباب والشتائم و الاتهامات بالعمالة وال / صه / ينة . والذين ادعوا كذباً وبهتانا ان به عشرات من سجناء الرأي ، والذين لا يعرف احدهم مصيرهم ، والذين يطالبون ليلا ونهارا باطلاق سراحهم بصفتهم معتقلي رأي ، في حين انهم كلهم معتقلين لارتكابهم افعالاً واعمالاً مخالفة لنصوص القوانين والانظمة ، وتدخل في دائرة المؤامرات والارهاب . والذين يتم التحقيق معهم باعلى معايير الانسانية في العالم ، ومن خلال الادعاء العام المختص وحسب التهمة المنسوبة اليهم ، ثم تحويلهم للمحكمة الخاصة ، والتي اما ان تخلي سبيلهم في حال البراءة ، او عدم ثبوت التهمة ،او تحكم عليهم بالعقوبات المناسبة لافعالهم ، وحسب ما هو وارد في القانون .

  عطوفة المدير / لقد كان اعلان دائرتكم الموقرة عن المخططات الجهنمية التي اعدها عناصر ينتمون الى جماعة الاخوان المسلمين ، وتشكيلهم خلايا سرية تقوم على انتاج الاسلحة والصواريخ والذخائر ، وحتى اجهزة الدرون . و إستيرادها وتخزينها باماكن مختلفة في الاردن ، بالتعاون مع جماعات من التنظيم في دول مجاورة . تلك المخططات التي كنتم انتم وجهاز المخابرات العامة تعملون بجهد ومثابرة ، منذ اربع سنوات ليلاً ونهارا على متابعتها و مراقبتها ، الى ان استكملت حلقات بعضها . فقمتم بالاعلان عنها في وجه المتأمرين والساعين لخدمة اعداء الاردن . وليعلم الشعب الاردني حقيقتهم . ثم تركهم لقضائنا العادل لمحاكمتهم وليقرر مصيرهم ويصدر الاحكام المناسبة بحقهم على ضوء الادلة التي تثبت عليهم امامه . .

    ولهذا فان واجب كل مواطن اردني ان يوجه لكم التحية والشكر والتقدير والاحترام ، رغماً من انكم وكل شخص من عناصر جهازكم لم تسعوا الى ذلك يوماً ولم تطالبوا به ، وانما كنتم تقومون بما يمليه عليكم واجبكم وشرفكم العسكري . وحبكم للاردن وشعبه واخلاصكم لقيادتنا الهاشمية .

   فشكراً لكم وبارك الله بكم وبجهودكم ، و اعانكم و وفقكم على القيام بواجباتكم ، في ظل حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ، و ولي عهده سمو الامير الحسين ابن عبدالله الثاني .

   ابن الاردن ، والذي عاش في رحاب دائرة النشامى لاكثر من ثلاث وثلاثين سنة ، والمتقاعد منها برتبة لواء منذ عشرين عاماً / مروان العمد 

عمان بتاريخ 17 / 4 / 2025


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