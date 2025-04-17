بلدية الهاشمية الجديدة تحتفل بيوم العلم الأردني بتزيين الشوارع وتوزيع آلاف الأعلام

وطنا اليوم_ – احتفلت بلدية الهاشمية الجديدة بيوم العلم الأردني في أجواء وطنية مميزة، حيث أطلقت حملة واسعة لتزيين الشوارع والمدارس والمؤسسات الحكومية بالأعلام الأردنية، تعبيرًا عن الفخر والاعتزاز بالراية الهاشمية.

وقدّم رئيس بلدية الهاشمية الجديدة، عبدالرحيم القلاب العموش، جهودًا مميزة وواضحة في الإشراف المباشر على التحضيرات ومتابعة تنفيذ مختلف الفعاليات، ما ساهم في إنجاح هذه المناسبة الوطنية بالشكل الذي يليق بها، ويعكس روح الانتماء والاعتزاز بالوطن.

وأكد العموش أن البلدية وزّعت نحو 25,000 علم أردني بأحجام مختلفة على المؤسسات والمواطنين، ضمن مبادرة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء والولاء، وإبراز رمزية العلم كمصدر للوحدة والكرامة الوطنية.

كما أوضح أن البلدية أولت اهتمامًا خاصًا بطلاب المدارس والأطفال، حيث تم توزيع الأعلام عليهم وتنظيم فعاليات توعوية وترفيهية لتعريفهم برمزية العلم الأردني وأهميته في بناء الهوية الوطنية، بما يعزز ارتباطهم بوطنهم منذ الصغر.

وشملت فعاليات الاحتفال تزيين أعمدة الإنارة، والمباني الحكومية، والمدارس، بالإضافة إلى تنظيم فقرات رمزية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي، عكست مشاعر الفخر بالهوية الأردنية.

وتأتي هذه المبادرة تماشيًا مع دعوات وطنية للاحتفاء بيوم العلم، الذي يشكل مناسبة لتجديد العهد والانتماء للوطن وقيادته الهاشمية الحكيمة.