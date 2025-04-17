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حماس: شروط نتنياهو تعجيزية ولا تؤدي إلى وقف الحرب

3 دقائق ago
حماس: شروط نتنياهو تعجيزية ولا تؤدي إلى وقف الحرب
  1. وطنا اليوم_قال خليل الحية رئيس حماس في غزة ورئيس الوفد المفاوض إن رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على مقترح الوسطاء بمقترح جديد “يحمل شروطاً تعجيزية، ولا يؤدي لوقف الحرب أو الانسحاب من قطاع غزة”.

 

وقال الحية إن الحركة مستعدة للتفاوض فورًا على اتفاق لتبادل الرهائن جميعها مع عدد متفق عليه من الفلسطينيين المسجونين لدى إسرائيل.

 

وأضاف: “عاد الوسطاءُ للتواصل معنا لإيجاد مخرجٍ من الأزمةِ التي افتعلها نتنياهو وحكومتُه، وقد وافقنا على مقترحهم نهايةَ شهرِ رمضان، رغم قناعتِنا بأنّ نتنياهو يصرُّ على استمرار الحربِ والعدوانِ لحمايةِ مستقبلِه السياسي، الأمرُ الذي تأكد بعدما رفض نتنياهو مقترحَ الوسطاء الذي وافقنا عليه”.


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