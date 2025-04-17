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40 شهيدا و73 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

3 دقائق ago
40 شهيدا و73 مصابا في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:أفادت وزارة الصحة في غزة، بأن 40 شهيدًا، و73 إصابة وصلوا مستشفيات القطاع خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضحت الوزارة في بيان اليوم الخميس، أن عددًا من الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.
وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 51,065 شهيدًا و116,505 مصابين منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر للعام 2023م.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 آذار/مارس 2025 بلغت 1,691 شهيدًا و4,464 إصابة.
وأهابت الصحة بذوي شهداء ومفقودي الحرب على غزة ضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل عبر رابطها الإلكتروني، لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلاتها.


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