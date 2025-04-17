بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. بنوك وشركات

أورنج تلتقي مع زبائنها بشكل مباشر في الميدان

دقيقة واحدة ago
أورنج تلتقي مع زبائنها بشكل مباشر في الميدان

وطنا اليوم:انطلقت أورنج الأردن بمبادرة ميدانية غير مسبوقة للقاء زبائنها بشكل مباشر، شارك فيها أكثر من 1100 موظف من مختلف المناصب الإدارية والفنية، إلى جانب الرئيس التنفيذي المهندس فيليب منصور وأعضاء الهيئة التنفيذية، في جولة شاملة غطّت جميع محافظات المملكة. توزّع المشاركون على 233 مجموعة توجّهت للقاء الزبائن في أماكن تواجدهم، بهدف الاستماع عن قرب إلى آرائهم وملاحظاتهم، وفهم احتياجاتهم، والعمل على تحويلها إلى خطوات ملموسة تثري تجربتهم.
وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه استراتيجي على مستوى مجموعة أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أُطلقت في 17 دولة لتعزيز الاستماع المباشر إلى الزبائن، مؤكدة التزامها بتقديم تجربة استثنائية تتمحور حول الزبائن وتعزيز مكانتها كمزود رقمي مسؤول.

 

https://we.tl/t-R8zO7pl5un


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:34

قطار منظمة نقطة ضوء الثقافي يحط في محطته الثانية في محافظة الزرقاء

19:13

وزير الخارجية يلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق

19:10

نتنياهو: حكومتي لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية .. والمعارضة : جبان

16:56

أمنية تفوز بجائزة التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات لعام 2025 من مجلة الأعمال الدولية

16:49

اخوان الاردن يعلنون تأجيل فعالية مناصرة لغزة

16:43

حادث دهس يودي بحياة أحد المشاة في وسط البلد

16:39

المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في قطاع غزة

16:36

الفوسفات : توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الثامن والعشرين من الشهر الحالي

16:35

رئيس جامعة البترا يستقبل وفدا من جامعة بوليتكنك فلسطين لبحث تفعيل اتفاقية التعاون المشترك

16:34

رئيس جامعة البترا يدعو إلى تبنّي خطة استراتيجيّة للحدّ من التّدخين

16:18

عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة

16:13

أمير قطر يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انهيار الاتفاق في غزة

وفيات
وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025