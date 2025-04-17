أورنج تلتقي مع زبائنها بشكل مباشر في الميدان

وطنا اليوم:انطلقت أورنج الأردن بمبادرة ميدانية غير مسبوقة للقاء زبائنها بشكل مباشر، شارك فيها أكثر من 1100 موظف من مختلف المناصب الإدارية والفنية، إلى جانب الرئيس التنفيذي المهندس فيليب منصور وأعضاء الهيئة التنفيذية، في جولة شاملة غطّت جميع محافظات المملكة. توزّع المشاركون على 233 مجموعة توجّهت للقاء الزبائن في أماكن تواجدهم، بهدف الاستماع عن قرب إلى آرائهم وملاحظاتهم، وفهم احتياجاتهم، والعمل على تحويلها إلى خطوات ملموسة تثري تجربتهم.

وتندرج هذه المبادرة ضمن توجه استراتيجي على مستوى مجموعة أورنج الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث أُطلقت في 17 دولة لتعزيز الاستماع المباشر إلى الزبائن، مؤكدة التزامها بتقديم تجربة استثنائية تتمحور حول الزبائن وتعزيز مكانتها كمزود رقمي مسؤول.

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