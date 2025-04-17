وزير الخارجية: تشرفت بنقل تحيات الملك إلى الرئيس السوري

وطنا اليوم:أكد وزير الخارجية أيمن الصفدي التزام الأردن بدعم سوريا في تحقيق الأمن والاستقرار وإعادة البناء، مشددًا على حرص المملكة على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، خلال زيارة رسمية قام بها الصفدي إلى دمشق، حيث نقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى الرئيس السوري أحمد الشرع.

وقال الصفدي في تغريدة له عبر منصة إكس، الخميس: “تشرفت بنقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية، ورسالة من جلالته أكدت الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ودعم الأردن لسوريا وأمنها واستقرارها والوقوف معها في عملية إعادة البناء.

واستقبل فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي نقل تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامته، ورسالة شفوية من جلالته أكّدت الحرص على تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، ودعم الأردن لسوريا وأمنها واستقرارها، والوقوف معها في عملية إعادة البناء.

وبعث الرئيس السوري تحيّاته إلى جلالة الملك، وأكّد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وتثمينه دعم الأردن لسوريا التي شدّد على أنها تحرص على تطوير علاقاتها مع المملكة في مختلف المجالات، وبما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين.

وكان الصفدي أجرى محادثات موسّعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني تابعت مخرجات لقاء القمة بين جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الشرع في عمّان بتاريخ ٢٦ شباط ٢٠٢٥.

وأكّد الوزيران خلال اللقاء الذي جاء في إطار عملية التواصل والتنسيق المستمرة، تفعيلَ التعاون في جميع المجالات، واعتماد آليات عملية للارتقاء بالتعاون إلى أفضل المستويات.

وصدر عن الاجتماع بيان مشترك أكّد فيه الوزيران متانة العلاقات التاريخية المتجذّرة بين الأردن وسوريا، وأهمية ترجمة توجيهات قيادَتَي البلدين المُستهدِفة تطوير علاقات البلدين في عملٍ مؤسساتيٍّ يعود بالخير عليهما وعلى المنطقة.

واتفق الوزيران على تشكيل مجلس تنسيق أعلى يشمل في عضويته قطاعات متعددة من بينها الطاقة والصحة والصناعة والتجارة والنقل والزراعة والمياه وتكنولوجيا المعلومات والاتصال والتعليم والسياحة، وعلى أن يعقد المجلس أولى اجتماعاته خلال الأسابيع القادمة.

وأكّد الصفدي دعم المملكة المطلق لسوريا في عملية إعادة البناء عبر عمليّة سورية – سورية يشارك فيها جميع أطياف الشعب السوري على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها، وتخلّصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق جميع السوريين بعد سنوات من القهر والظلم والدمار.

وأكّد الوزير الشيباني على ترابط الاستقرار بين البلدين، وحرص سوريا على أمن المملكة ورفضه المساس بأمنها وسلامتها وتعزيز التعاون في المجالات الأمنية، وبما يشمل مكافحة تنظيم داعش الإرهابي والإرهاب بكل أشكاله، ومكافحة تهريب المخدرات والسلاح.

وأشاد الصفدي بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية لمكافحة تهريب المخدرات.

كما بحث الوزيران الخطوات اللازمة لتفعيل مخرجات مؤتمر سوريا ودول الجوار لمحاربة داعش الذي استضافته المملكة بتاريخ ٩ آذار ٢٠٢٥.

وأعرب الوزيران عن ارتياحهما إزاء النمو المضطرد الذي تشهده حركة التبادل التجاري بين البلدين.

وأكّد الصفدي ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على سوريا، واحتلال جزء من أراضيها، باعتبارها خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، وانتهاكًا واضحًا لاتفاقية فك الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، وتصعيدًا يدفع باتجاه المزيد من التوتر والصراع في المنطقة.

واتفق الوزيران على مواصلة التنسيق وعلى تفعيل التواصل بين الوزارات والمؤسسات المعنية بين البلدين في الفترة القادمة؛ لاتخاذ الخطوات اللازمة لزيادة التعاون