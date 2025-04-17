نتنياهو: حكومتي لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية .. والمعارضة : جبان

وطنا اليوم:جدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، تأكيده على أن حكومته لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية، وذلك في ظل تحركات دبلوماسية تقودها واشنطن لإحياء مسار التفاوض بشأن برنامج طهران النووي.

وقال مكتب نتنياهو في بيان رسمي: “كما كرر رئيس الوزراء مرارًا، فإن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”، مشيرًا إلى أن نتنياهو قاد خلال السنوات الماضية سلسلة عمليات، بعضها معلن والآخر سري، تهدف إلى عرقلة البرنامج النووي الإيراني.

وأضاف البيان أن “هذه العمليات أسهمت في تأخير المشروع النووي الإيراني لما يقرب من عقد كامل، ولولاها لكانت إيران تمتلك اليوم ترسانة نووية”.

وتأتي تصريحات نتنياهو تزامنًا مع جهود دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة، حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في العاصمة الإيطالية روما يوم السبت، في إطار جولة تفاوضية جديدة حول الملف النووي، بعد أسبوع على محادثات وُصفت بأنها الأعلى مستوى بين الجانبين منذ انهيار الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

الى ذلك حشد قادة المعارضة في إسرائيل ضد رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لدفعه على شن ضربة عسكرية ضخمة على إيران، واتهموه بـ«الجبن والتهرب» بسبب «تضييع فرصة العمر» للقضاء على البرنامج النووي الإيراني.

وكانت إسرائيل على وشك شنّ هجمات على مواقع نووية إيرانية في مايو (أيار) 2025، لولا أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، رفض الخطة، مفضلاً منح فرصة للمفاوضات، بعد انقسام داخل إدارته بشأن كيفية التعاطي مع طموحات إيران لبناء قنبلة نووية.

وقال يائير لبيد، رئيس المعارضة من حزب «يوجد مستقبل»، إنه «اقترح في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مهاجمة حقول النفط الإيرانية»، مشيراً إلى أن «تدمير صناعة النفط سيقوّض الاقتصاد الإيراني ويُسقط النظام». واستدرك قائلاً: «في النهاية، نتنياهو جبن وخاف، فأوقف الخطة».

بدوره، قال رئيس الحكومة الأسبق، نفتالي بنيت، الذي تقول الاستطلاعات إنه الوحيد القادر على هزم نتنياهو، إن الأخير يتبع «استراتيجية الكلام دون أفعال جدية».

وقارن بنيت بين «مبدأ مناحم بيغن (رئيس الوزراء الإسرائيلي السادي) في المسألة النووية، وكان الهجوم والتدمير»، ومبدأ نتنياهو «التهديد المتواصل ثم تسريب أنه كان ينوي الهجوم لكنهم منعوه».

وقال بنيت: «هذا توجه خطير. يجب ألا ينفجر في وجوهنا، فلن تكون هناك فرصة أخرى».

وفي منشور عبر منصة «إكس»، كتب رئيس حزب «المعسكر الوطني»، بيني غانتس، أن «النظام الإيراني خبير في المماطلة، وعلى إسرائيل أن تكون قادرة على الهجوم، وحشد الولايات المتحدة لتغيير وجه الشرق الأوسط».

نقاشات إسرائيلية حادة

وأثار تقرير «نيويورك تايمز»، الخميس، موجة من النقاشات الحادة في إسرائيل.

وذكرت الصحيفة الأميركية أن الحكومة الإسرائيلية كانت تنوي تنفيذ هجوم ضخم على المنشآت النووية الإيرانية في شهر مايو المقبل، لكن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، أوقف الخطة لصالح المسار التفاوضي مع طهران.

وعدّت أوساط أمنية وسياسية إسرائيلية أن الكشف عن الخطط الإسرائيلية قد يضر بتحركات تل أبيب لمواجهة «التهديد النووي الإيراني»، وفقاً لتقرير إسرائيلي.

وأشارت تقديرات في إسرائيل إلى أن التسريب قد يكون خرج من مكتب نتنياهو نفسه، في محاولة لخلق انطباع بأنه كان على وشك تنفيذ ضربة حاسمة، لولا عرقلة خارجية، وذلك في ظل التأييد الواسع في إسرائيل للخيار العسكري في مواجهة النووي الإيراني.

ونقل التقرير عن مسؤول أمني إسرائيلي إن «الجميع كان يعرف أن هناك استعداداً لضربة، لكن نشر التفاصيل بهذا الشكل أمر غير مسبوق».

وقالت مصادر في أجهزة أمنية إسرائيلية، إن «التقديرات العسكرية رجّحت أن العملية لن تكون جاهزة قبل أكتوبر، بينما أصرّ نتنياهو على تنفيذها في مايو، رغم التحذيرات»، قبل أن يوقفها ترمب ويتجه للمفاوضات.

الخيار العسكري على الطاولة

وقال مسؤول أمني في تل أبيب لصحيفة «هآرتس» إن «القيادة السياسية في إسرائيل لطالما أبقت الخيار العسكري على الطاولة، لكننا الآن تلقّينا فرملة حادة»، مشيراً إلى أن «مدى تأثير إسرائيل على قرارات الإدارة الأميركية بات محدوداً جداً».

وقال مصدر عسكري إسرائيلي آخر إن «الجميع كان يدرك أن هناك استعدادات لهجوم»، مشدداً على أن «نشر المعلومات استثنائي للغاية»، في إشارة إلى تقرير الصحيفة الأميركية.

وأكد المصدر العسكري، أن بلاده «تستعد لكل السيناريوهات في كل الأحوال، بمعزل عن التسريبات الصحافية».

مع ذلك، عبَّرت مصادر عسكرية إسرائيلية عن استياء بالغ من توقيت وحجم التسريب، ورأت أنه «أضرّ بشكل كبير بقدرة إسرائيل على المناورة أمام واشنطن»، لا سيما أن التقرير كشف عن تفاصيل دقيقة حول نوعية المساعدات الأميركية العسكرية التي نُقلت مؤخراً إلى الشرق الأوسط، والتي قد تكون جزءاً من الخطة المعدّة لمساندة إسرائيل في حال نشوب مواجهة مع إيران.