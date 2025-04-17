أمنية تفوز بجائزة التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات لعام 2025 من مجلة الأعمال الدولية

وطنا اليوم:في إنجاز جديد يعزز مكانة الشركة كأحد أبرز مزوّدي خدمات الاتصالات في الأردن، ويؤكد دورها الريادي في تقديم حلول مبتكرة وتجارب رقمية متقدمة تدعم التحول الرقمي، أعلنت شركة أمنية، عن فوزها بجائزة “التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات – الأردن 2025” المقدّمة من مجلة الأعمال الدولية (International Business Magazine).

وتُمنح جوائز مجلة الأعمال الدولية التي تُعد واحدة من أبرز الجوائز العالمية، للشركات التي تحقق إنجازات استثنائية في مختلف القطاعات على مستوى العالم، حيث يتم اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم متخصصة بناءً على معايير صارمة تشمل الابتكار، والريادة في تقديم الخدمات، والقدرة على تلبية احتياجات العملاء بطرق مبتكرة.

وقد اختارت اللجنة التابعة للمجلة شركة أمنية بناءً على استيفائها لكافة معايير الأهلية وإظهارها التميّز في خدمة العملاء ضمن قطاع الاتصالات.

وفي تعليقه على هذا التكريم، قال الرئيس التنفيذي لشركة أمنية فيصل قمحيه: ” فخورون بحصولنا على هذه الجائزة التي تعكس التزامنا الراسخ بتقديم تجربة عملاء متفوقة تتماشى مع أعلى المعايير العالمية. يعكس هذا التكريم جهود فريق عملنا الذي يواصل الابتكار وتطوير حلول رقمية متقدّمة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة، كما تؤكد مكانة أمنية كشريك موثوق في قطاع الاتصالات في الأردن”.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للدائرة التجارية في شركة أمنية خلدون سويدان، أن هذا التكريم يُعد بمثابة شهادة على نجاح استراتيجية شركة أمنية التي تركّز على تعزيز تجربة العملاء من خلال الاستثمار المستمر في التكنولوجيا الحديثة وتقديم خدمات متطورة تلبي تطلعات الأفراد والشركات على حد سواء، لافتاً إلى أن الشركة ستواصل العمل لتعزيز علاقتها مع عملائها وتقديم خدمات تلبي احتياجات المستقبل”.

ومن المقرر أن يُقام حفل توزيع جوائز مجلة الأعمال الدولية خلال الربع الرابع من عام 2025 في دبي، الإمارات العربية المتحدة، حيث سيجمع الحدث نخبة من قادة الأعمال على مستوى العالم للاحتفاء بالإنجازات البارزة وتبادل الرؤى حول مستقبل القطاعات المختلفة.