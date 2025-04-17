اخوان الاردن يعلنون تأجيل فعالية مناصرة لغزة

وطنا اليوم:نقلت صفحات تابعة لحزب جبهة العمل الإسلامي التابع لحماعة الاخوان المسلمين في الاردن تصريحا صادرا عن الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن ، يعلن فيه تأجيل الفعالية المركزية لنصرة غزة والمنوي تنظيمها عند المسجد الحسيني يوم الجمعة ١٨/٤/٢٠٢٥.

وقال الملتقى ان القار جاء نظراً للأجواء المحتقنة وحالة التعبئة والتحريض المجتمعي التي سادت خلال الأيام الماضية تجاه الفعاليات المناصرة لغزة.