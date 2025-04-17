المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في قطاع غزة

وطنا اليوم:يوفر المخبز الأردني المتنقل الخبز للمجتمع المحلي والمستشفيات في قطاع غزة باعتباره المخبز الوحيد العامل حاليا في القطاع، في ظل النقص الحاد في الطحين هناك وما تبعه من إغلاقات للعديد من المخابز، وفقا لفريق المطبخ المركزي لعالمي World Central Kitchen.

وبحسب المطبخ المركزي تم إرسال المخبز الأردني المتنقل إلى غزة بتاريخ 24 كانون الأول 2024 بتوجيهات ملكية للتخفيف من المعاناة الإنسانية جراء الحرب على غزة.

ويعمل المخبز بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي وهي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث.

وقال المطبخ المركزي العالمي في بيان صحفي إن المخبز المتنقل يتمركز حاليا في وسط قطاع غزة.

وأضاف البيان: “نحن مستمرون في التزامنا بدعم أهالي غزة خلال هذه الفترة الصعبة”.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية للمخبز الأردني المتنقل حوالي 3,500 رغيف في الساعة، وأكثر من 75,000 رغيف يوميًا.

ويأتي هذا المخبز ضمن جهود الأردن المستمرة لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة بكافة الوسائل الممكنة، برًا وجوًا.