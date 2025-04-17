الفوسفات : توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الثامن والعشرين من الشهر الحالي

وطنا اليوم:اعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية، عن البدء بصرف الأرباح النقدية على المساهمين بنسبة 160% من القيمة الاسمية للسهم على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 14 نيسان 2025، وذلك اعتبارا من الثامن والعشرين من الشهر الحالي.

ودعت الشركة المساهمين الى مراجعة فروع البنك الأردني الكويتي لاستلام الأرباح، مصطحببن معهم الأوراق الثبوتية اللازمة لتدقيق بياناتهم الشخصية.

كما دعت الشركة المساهمين الراغبين في تحويل أرباحهم إلى البنوك الأخرى، زيارة الموقع الإلكتروني للشركة https://www.jpmc.com.jo

“علاقات المستثمرين” وتعبئة نموذج المعلومات الشخصية والبيانات البنكية، وارفاق صورة عن الأوراق الثبوتية والشخصية اللازمة.

وكانت الهيئة العامة للشركة، قد وافقت في اجتماعها العادي في الرابع عشر من الشهر الحالي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 160% من القيمة الإسمية للسهم على كافة المساهمين المسجلين في سجلات الشركة بتاريخ 14 نيسان2025.