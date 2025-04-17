رئيس جامعة البترا يستقبل وفدا من جامعة بوليتكنك فلسطين لبحث تفعيل اتفاقية التعاون المشترك

وطنا اليوم:استقبل رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، وفدا من جامعة بوليتكنك فلسطين، ضم رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور مصطفى أبو الصفا، ونائب رئيس الجامعة لشؤون التخطيط والتنمية المهندس أيمن سلطان، والإعلامي جويد التميمي. جاءت الزيارة لبحث سبل تفعيل الاتفاقية الموقعة بين الجامعتين سابقا، وتعزيز التعاون الأكاديمي، خاصة في مجال طب الأسنان.

حضر اللقاء من جامعة البترا نائب الرئيس الدكتور مياس الريماوي، وعميد البحث العلمي والدراسات العليا الأستاذ الدكتور فيصل أبو الرب، وعميد كلية طب الأسنان الأستاذ الدكتور فراس السليحات، ومساعد الرئيس لشؤون الاتفاقيات والتعاون الدولي الدكتورة كنزا منصور، والمنسق الإعلامي رائد أبو يعقوب.

وأعرب الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم عن سعادته بهذه الزيارة، مؤكدا أن “العلاقة الأكاديمية بين الجامعتين تعكس عمق الروابط الأخوية بين الأردن وفلسطين، وتفتح آفاقا واسعة للتعاون في مجالات التعليم والبحث العلمي، بما يعود بالنفع على الطلبة والمجتمعين الشقيقين”.

من جانبه، أشاد الأستاذ الدكتور مصطفى أبو الصفا بحفاوة الاستقبال، معبرا عن اعتزاز جامعة بوليتكنك فلسطين بالعلاقة المتينة مع جامعة البترا، ومؤكدا حرص الجامعة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي، وتبادل الخبرات، خاصة في مجال طب الأسنان، لما فيه مصلحة الطلبة وتطوير البرامج الأكاديمية.

واتفق الجانبان على تشكيل لجان مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود التعاون المقترحة، وتفعيل الاتفاقيات الموقعة في أقرب وقت ممكن، بما يسهم في تطوير البرامج الأكاديمية والبحثية، وتعزيز التبادل العلمي بين الجامعتين