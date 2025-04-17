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عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة

ساعتين ago
عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة

وطنا اليوم:احتفلت جامعة عمان الأهلية بيوم العلم الأردني في أجواء وطنية مميزة، حيث انطلقت الفعاليات منذ ساعات الصباح الباكر. وتزيّنت مداخل الجامعة وأبوابها بالأعلام الأردنية، فيما تم توزيع الأعلام على الطلبة وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية، تعبيراً عن الفخر والانتماء للوطن.
وشهدت الجامعة أجواءً مليئة بالفرح والاعتزاز، حيث عبّر الجميع عن محبتهم للأردن واعتزازهم برايته التي ترمز إلى الوحدة والعزّة.
وقد شارك في هذه الفعالية عطوفة رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور ساري حمدان، الذي عبّر بدوره عن فخره بهذه المناسبة الوطنية، مؤكداً على أهمية ترسيخ معاني الانتماء والولاء في نفوس الطلبة.
وتأتي هذه الفعالية في إطار حرص الجامعة على تعزيز قيم الانتماء الوطني في نفوس طلبتها وترسيخ رمزية العلم الأردني في وجدانهم.
وفي ختام الفعالية، رفعت أسرة الجامعة الدعاء إلى الله عز وجل أن يحفظ الأردن الغالي، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.


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