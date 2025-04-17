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أمير قطر يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انهيار الاتفاق في غزة

ساعتين ago
أمير قطر يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انهيار الاتفاق في غزة

وطنا اليوم:أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن بلاده تسعى لتقريب وجهات النظر للوصول إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو اليوم الخميس.
وجدد أمير قطر التأكيد على موقف بلاده الثابت بشأن القضية الفلسطينية، وقال في المؤتمر الصحفي “موقفنا ثابت أنه لا يوجد سلام دون دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس”.
وقال الشيخ تميم “توصلنا لاتفاق بشأن غزة قبل عدة أشهر لكن إسرائيل لم تلتزم به” وأضاف الأمير “سنسعى لتقريب وجهات النظر وإلى اتفاق ينهي معاناة الشعب الفلسطيني”.
كما أكد أمير قطر أن تعاون الدوحة مستمر مع موسكو خصوصا بشأن الملفات الساخنة في المنطقة.
وتطرق الشيخ تميم -خلال المؤتمر الصحفي- للشأن السوري، وأكد أن الرئيس السوري أحمد الشرع حريص على بناء علاقات مع روسيا. وأوضح الأمير أن سوريا تمر بمرحلة دقيقة وحساسة، ومن مصلحة الجميع دعمها.
كما أشاد أمير قطر بعلاقة بلاده مع موسكو، وقال “نعتز بالعلاقة مع روسيا وبحثنا سبل تطويرها”.

الحل الدائم
من جانبه، أشاد بوتين بجهود الدوحة الدبلوماسية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وقال “قطر تقوم بجهود كبيرة لحل النزاع الإسرائيلي الفلسطيني”.
وحول موقفه بشأن القضية الفلسطينية، قال بوتين إن “الحل الدائم يمكن أن يتم عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن وإقامة دولة فلسطينية”.
وأكد بوتين على متانة العلاقات الروسية القطرية، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من المشاريع بين البلدين، وأن تعاونهما وثيق في مجال تصدير الغاز.
ووصل أمير قطر موسكو صباح اليوم، لإجراء محادثات مع الرئيس الروسي بشأن أوكرانيا والأوضاع في الشرق الأوسط، في زيارة وصفها الكرملين بأنها مهمة للغاية.
وصباح اليوم، قال الديوان الأميري القطري إن سمو الشيخ تميم سيبحث مع الرئيس الروسي العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون الثنائي، إضافة إلى مناقشة أبرز القضايا والمستجدات ذات الاهتمام المشترك في المنطقة.


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