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وزيرة النقل تبحث والسفير الإيطالي سبل التعاون المشترك

ساعتين ago
وزيرة النقل تبحث والسفير الإيطالي سبل التعاون المشترك

وطنا اليوم:استقبلت وزيرة النقل، المهندسة وسام التهتموني، اليوم الخميس، السفير الإيطالي لدى المملكة، لوتشيانو بيتسوتي، يرافقه وفد من شركة (MERMEC) الإيطالية، بحضور أمين عام وزارة النقل، فارس أبو دية.
وأكدت الوزيرة عمق العلاقات الأردنية – الإيطالية، معربة عن تقديرها لمبادرات الجانب الإيطالي الداعمة لقطاع النقل في المملكة، مشيرة إلى انفتاح الوزارة على التعاون مع الشركاء الدوليين، وسعيها للاستفادة من التجارب العالمية الناجحة في تطوير منظومة نقل متكاملة وفعالة، تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أبدى السفير بيتسوتي اهتمام بلاده بتعزيز التعاون مع الأردن في مجال النقل، مؤكدا استعداد إيطاليا لتقديم خبراتها المتقدمة، لا سيما من خلال الشركات المتخصصة مثل (MERMEC)، في عدد من المجالات الفنية والتقنية المتعلقة بمشاريع النقل.
وجرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المستقبلي، وطرح عدد من الأفكار التي تسهم في تطوير مشاريع النقل، خصوصا فيما يتعلق بالأنظمة الذكية، وتحسين البنية التحتية، والسكك الحديدية، والتكنولوجيا المستخدمة في هذا القطاع الحيوي


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