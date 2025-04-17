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تركيب كاميرا مراقبة سرعة جديدة في أحد شوارع العاصمة

ساعتين ago
تركيب كاميرا مراقبة سرعة جديدة في أحد شوارع العاصمة

وطنا اليوم:رصد مواطنون تركيب كاميرا مراقبة سرعة جديدة في الشارع المقابل لتاج مول باتجاه الدوار الرابع بالعاصمة عمان، ضمن جهود تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث الناتجة عن التجاوزات السرعة.
وتهدف الكاميرا، بحسب إدارة السير، إلى رصد المركبات التي تتجاوز الحد الأقصى للسرعة المسموح بها في هذا الشارع الحيوي، حيث ستعمل على مدار الساعة لضمان الامتثال لقوانين السير.
ودعت الإدارة، السائقين إلى الالتزام بالسرعة المقررة لتجنب المخالفات المرورية وحماية أرواح مستخدمي الطريق.
ويأتي هذا الإجراء في إطار توسيع نطاق استخدام تقنيات المراقبة الذكية في شوارع العاصمة لتحسين الأمان المروري وضبط المخالفات المرورية.
كما شهدت المملكة الأردنية الهاشمية، تطورات ملحوظة في التشريعات والأدوات المستخدمة لمكافحة المخالفات المرورية الخطيرة، بما في ذلك استخدام الهواتف أثناء القيادة، بهدف تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث الناتجة عن الإهمال وسوء السلوك على الطرق.
وأخيرا، أعلنت إدارة السير المركزية، تفعيل نظام رقابة آلي يعتمد على الذكاء الاصطناعي للكشف عن مخالفات استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة المركبات.
وأوضحت الإدارة، التابعة لمديرية الأمن العام، في مقطع فيديو إعلاني وتحذيري، أن النظام الجديد قادر على رصد مخالفات استخدام الهاتف بمختلف أوضاعه من خلال كاميرات السيطرة التابعة للإدارة.
وأشارت الإدارة إلى أن استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة يشتت الانتباه، ويزيد من زمن ردة الفعل، ويضاعف الانحرافات على الطريق، مما يرفع مخاطر الحوادث بشكل كبير.
ويأتي هذا الإجراء كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز السلامة على الطرق باستخدام التكنولوجيا الحديثة.


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