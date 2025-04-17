رئيس الأعيان:رفع علم الأردن فقط وعلى الإخوان الامتثال

وطنا اليوم:شدد رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز، على أنه لن يسمح بعد الآن برفع اي علم غير العلم الأردني الذي يجب الاعتزاز به.

وأضاف الفايز خلال لقائه اليوم الخميس، بفعاليات في محافظة عجلون بحضور عدد من الأعيان ومحافظ عجلون نايف الهدايات، إن على حزب جبهة العمل الإسلامي لجم كل من يخرج عن سياق الدولة الأردنية الراسخة.

وقال الفايز: ان الأردن دولة قانون ومؤسسات، مشيرا الى أن قوة الأردن قوة لفلسطين.

وأكد أن علينا الحفاظ على الأردن آمنا مستقرا بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة، مشيرا الى أن جلالة الملك محط ثقة لقادة دول العالم لنظرته الاستشرافية .

وثمن الفايز جهود المخابرات العامة الوطنية في القبض على العصابة الإرهابية كي يبقى الوطن آمنا مستقرا .

وهنا الفايز جلالة الملك عبد الله الثاني وولي العهد باليوم الوطني للعلم الاردني الرمز والكبرياء الوطني .