اجواء الاحتفالات بيوم العلم في النافورة مول مستمرة اليوم الخميس

وطنا اليوم:النافورة مول يشارك مؤسسات القطاع العام والخاص والشعب الأردني على امتداد ربوع وطننا الغالي باحتفالات يوم العلم بإضاءة واجهة المول بصور العلم الأردني وتزيين ساحة النافورة الداخلية بالأعلام، مع بث الأغاني الوطنية وتوزيع الأعلام وتفاعل زوار المول بالأجواء معبرين عن فرحتهم بهذه المناسبة الوطنية.

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