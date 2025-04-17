بيان صادر عن متقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية – الزرقاء

وطنا اليوم:متقاعدي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية – الزرقاء يستنكرون بأشد العبارات المخطط الإرهابي الذي حاولت بعض العناصر المأجور ، من تنفيذه على ألأراضي الأردنية الطاهرة ، والذي يهدف إلى تقويض الأمن والاستقرار الذي ننعم جميعا بكنفه بهذا الحمى الهاشمي بفضل من الله عز وجل وقيادتنا الهاشمية الحكيمة ، والاحترافية العالية لأجهزتنا الأمنية ، والوعي الكبير الذي يتمتع به المواطن الأردني ، وأننا إذ نستنكر هذا العمل المشين فإننا نثمن بكل معاني الفخر والاعتزاز الإنجاز العظيم لأجهزتنا الأمنية في إحباط المحاولات البائسة لبعض المأجورين التابعين لتنظيم محظور ، يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار على تراب هذا الوطن العزيز ، على يد عصابة مجرمه لا انتماء دينيا ولا وطنيا ولا أخلاقيا لإفرادها ، وهم الذين قبلوا على أنفسهم أن يكونوا أدوات تحركها جهات خارجية لا تريد لهذا الوطن ولا لأبنائه إلا الخراب والدمار والقتل لا قدر الله .

إننا كمتقاعدين عسكريين نقف بكل حزم وشجاعة خلف جلالة الملك وفي خندق الوطن وخلف الأجهزة الأمنية ونشد على أيديهم بالضرب بيد حديد على كل من تسول له نفسه العبث بأمن الأردن واستقراره فأمن هذا الحمى مصان من الله عز وجل ومحمي بسواعد أمنيه وعيون ساهرة تصل الليل بالنهار من أجل أن يبقى الأردن واحة الأمن والأمان بقيادته الهاشمية الحكيمة بقيادة جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين حفظه الله.

حمى الله الأردن وحفظ جلالة القائد الأعلى ، وعهدا علينا أن نبقى على القسم والعهد الجند الأوفياء المخلصين للقيادة ، والرديف الشجاع والفعال لقواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية في كل الأحوال والظروف وعندما يتطلب الموقف ذلك.

حمى الله الوطن وقائد الوطن والشعب الاردني العظيم