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نمو الدخل السياحي 8.9% في الربع الأول من العام الحالي

3 ساعات ago
نمو الدخل السياحي 8.9% في الربع الأول من العام الحالي

وطنا اليوم:قال البنك المركزي، الخميس، إن البيانات الأولية تشير إلى تسجيل الدخل السياحي ما قيمته 1,717.1 مليون دولار خلال الربع الأول من 2025 بارتفاع نسبته 8.9% بالمقارنة مع الفترة المقابلة من 2024.
وأضاف أن الدخل السياحي من الجنسيات الآسيوية ارتفع بنسبة 27.9% والأميركية 13.6%، والأردنيين المغتربين 7.4%، والعرب 6.3%، في حين انخفض من الجنسيات الأوروبية بنسبة 0.6%.
وأشار البنك المركزي إلى أن النمو في الدخل السياحي خلال الربع الأول يأتي رغم انخفاضه خلال شهر آذار بنسبة 8.4% ليسجل ما قيمته 433.3 مليون دولار.
وفي المقابل، تظهر البيانات ارتفاعًا في الإنفاق على السياحة في الخارج خلال الربع الأول من عام 2025 بنسبة 15.0%، ليصل إلى 490.6 مليون دولار مقارنة مع 426.5 مليون دولار خلال الربع نفسه من عام 2024.


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