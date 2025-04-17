مصفاة البترول الأردنية تنفذ وقفة تضامنية رفضًا لمحاولات المساس بأمن الوطن

وطنا اليوم:نفذت شركة مصفاة البترول الأردنية، اليوم، وقفة تضامنية حاشدة نُفذت في مقر الشركة الرئيسي في العاصمة عمّان، تنديدًا بمحاولات النيل من أمن الوطن واستقراره، وتأكيدًا على الالتفاف الشعبي والوطني حول القيادة الهاشمية والأجهزة الأمنية.

وشارك في الوقفة رئيس مجلس إدارة الشركة، المهندس عبدالرحيم البقاعي، والرئيس التنفيذي المهندس حسن الحياري، وعدد من مدراء الدوائر في الشركة، بالإضافة للموظفين، الذين عبروا عن اعتزازهم بالجهود التي تبذلها الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها جهاز المخابرات العامة، في حفظ أمن البلاد والتصدي لكل من تسول له نفسه المساس باستقرار الأردن ووحدة نسيجه الوطني.

وأكد المهندس البقاعي، في كلمته خلال الوقفة، أن مشاركة مصفاة البترول في هذا الحراك الوطني تأتي من منطلق الانتماء الراسخ والولاء الثابت للدولة الأردنية، مشددًا على أن “أمن الوطن ليس محل نقاش أو تهاون، فهو خط أحمر، والدفاع عنه واجب على كل مواطن ومؤسسة”.

وأضاف: “ما جرى كشفه مؤخراً من محاولات عبثية بائسة لا يزيدنا إلا تمسكًا بالدولة ومؤسساتها، وثقة بقيادتنا الهاشمية التي تقود الوطن بالحكمة والمسؤولية نحو برّ الأمان، رغم كل التحديات”.

وشدد البقاعي على أن الأردن سيبقى وطنًا شامخًا عصيًّا على الفوضى، محفوظًا برجاله وأبنائه المخلصين، داعيًا الجميع إلى الوقوف صفًا واحدًا في وجه أي فكر ضال أو مسلك مريض يسعى إلى تقويض أمن المملكة.

وختم البقاعي تصريحه قائلاً: “نرفع راية الولاء والانتماء خلف جلالة الملك عبد الله الثاني، ونجدد عهدنا بأن نكون، في مواقعنا كافة، جزءًا من الجبهة الوطنية الصلبة التي تحمي الأردن وتصون كرامته”.