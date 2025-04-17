رئيس الوزراء يوجه بدارسة تأسيس صناديق تمويل ميسرة للمعلمين والمعلمات

وطنا اليوم:بدأ رئيس الوزراء جعفر حسان، الخميس، جولة ميدانية تفقدية من لواء الحسا في محافظة الطفيلة.

وزار رئيس الوزراء جمعية الحسا الخيرية لرعاية الأيتام والفقراء، مشيدا بجهودها في خدمة المجتمع المحلي.

ووجه لدعم البرامج الإنتاجية والتدريبية التي تقدمها لزيادة عدد المستفيدين منها من أبناء وبنات المنطقة.

وزار رئيس الوزراء شركة جرش لصناعة الملابس والأزياء في لواء الحسا، واطلع على مشروع التوسعة الذي سيضاعف عدد السيدات العاملات في الشركة من (500) إلى (1000) سيدة عاملة.

وأكد حسان دعم الحكومة لمثل هذه الاستثمارات لمضاعفة فرص التشغيل التي تقدمها لأبناء وبنات المجتمع المحلي.

وأشاد بما توفره الشركة من امتيازات وحوافز وظروف عمل مناسبة للعاملين والعاملات من المجتمع المحلي.

وزار رئيس الوزراء مدرسة الحارث بن عمير الأساسية، واستمع إلى احتياجات المعلمين، حيث وجه بدراسة تأسيس صناديق تمويل ميسرة للمعلمين والمعلمات، وكذلك دراسة سبل التوسع في تقديم مشاريع الإسكان المناسبة لهم في محافظات المملكة، وتفعيل أدوار أندية المعلمين والتوسع في الخدمات التي تقدمها.

ووجه حسان بإنشاء توسعة جديدة لمدرسة الحارث بن عمير الأساسية، وتطوير مرافقها وملاعبها، وتزويد روضة المدرسة بالمتطلبات الحديثة للتعلّم، كما وجه بإجراء أعمال صيانة عامة لمدرسة القادسية الأساسية في لواء بصيرا ومعالجة مشكلة الاكتظاظ فيها.