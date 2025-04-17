الصفدي يعقد مباحثات موسعة مع نظيره السوري في دمشق

وطنا اليوم:عقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، الخميس، مباحثات موسعة مع وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني في العاصمة السورية دمشق.

ويزور الصفدي الجمهورية العربية السورية، حيث سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتأتي هذه المباحثات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سبل التعاون في الملفات الأمنية والاقتصادية والإنسانية.