صيدلة عمان الأهلية تستضيف الباحثة الأردنية أمان إسحقات

وطنا اليوم:استضافت كلية الصيدلة بجامعة عمان الأهلية الدكتورة أمان عارف إسحقات، الباحثة الأردنية المتميزة والحاصلة على زمالة شميت للعلوم لعام 2025، وهي واحدة من أرقى وأصعب الزمالات البحثية على مستوى العالم.

وقد أقيمت فعالية علمية بحضورعميدة كلية الصيدلة، الدكتورة أروى الخطيب، وعدد من أعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية، وطلبة الكلية، ألقت فيها الدكتورة أمان الضوء على تجربتها البحثية المتميزة، ومسيرتها الأكاديمية التي جمعت بين تخصصات الصيدلة، والتقنيات النانوية، وعلم الأحياء الجزيئي، بالإضافة إلى عرض حول أبحاثها في مجال العلاجات القائمة على الحمض النووي الريبي (RNA) للأمراض الرئوية المزمنة، والتي تجريها ضمن زمالتها البحثية في جامعة ميونخ التقنية في ألمانيا.

وكانت قد أكدت الدكتورة أروى الخطيب عميد كلية الصيدلة خلال كلمتها الترحيبية، على أهمية تحفيز الطلبة والباحثين على السعي نحو التميز العلمي، مشيدًة بما حققته الدكتورة أمان من إنجاز علمي مشرف يُعد مصدر فخر للأردن والعالم العربي.

من جهتها، أعربت الدكتورة أمان عن سعادتها بزيارة جامعة عمان الأهلية، ولقاءها بطلبة كلية الصيدلة ، مؤكدةً على أهمية بناء جسور التعاون بين الباحثين والمؤسسات الأكاديمية في الأردن والعالم، وتشجيع الجيل الجديد على مواصلة الطموح العلمي والابتكار.

وقد التقى الاستاذ الدكتورساري حمدان رئيس الجامعة في مكتبه، بحضور عميدة كلية الصيدلة الدكتورة أروى الخطيب ، بالدكتورة أمان عارف إسحقات مرحبا بها ومشيدا بانجازاتها البحثية والعلمية ، وقام بتكريمها بتقديم درع الجامعة تقديرا لمكانتها العلمية ولتميّزها .