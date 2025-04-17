فعالية وطنية في عمان الأهلية تستعرض مواقف الاردن في دعم القضية الفلسطينية

وطنا اليوم:احتضنت جامعة عمان الأهلية، فعالية وطنية مميزة نظّمتها المبادرة الوطنية الرائدة ” يلا نشارك يلا نتحزب ” ، وسط حضور حاشد من طلبة الجامعة، إلى جانب نخبة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية.

وقد افتُتحت الفعالية بكلمة ترحيبية نقل خلالها الدكتور مصطفى العطيات عميد شؤون الطلبة ممثلا عن الجامعة تحيات الدكتور ماهر الحوراني، رئيس هيئة المديرين، والأستاذ الدكتور ساري حمدان، رئيس الجامعة، حيث رحب بالحضور وأكد على أهمية هذا اللقاء في تمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في الحياة السياسية والحزبية بما يتماشى مع تطلعات القيادة الهاشمية.

كما شهدت الفعالية مشاركة من معالي الدكتور وائل عربيات الذي تحدث عن الجهود الأردنية في دعم الاشقاء في فلسطين وفي دعم القضية الفلسطينية عبر التاريخ.

كما شارك الأستاذ الدكتور حابس العواملة، أحد أبرز الأكاديميين في مجال علم النفس حيث تحدث عن دعم وتأييد مؤسسات التعليم العالي وطلبة الجامعات الأردنية لمواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم.

حيث أضافت مشاركتهما قيمة كبيرة للنقاشات والفعالية وأهدافها.

وقد تولت الدكتورة نور الدباس، نائب عميد شؤون الطلبة، إدارة الحوار، وتوجيه النقاشات وفتح المجال أمام الطلبة للتعبيرعن آرائهم وتطلعاتهم حول القضايا الوطنية.

وفي سياق الفعالية، جددت الجامعة تأكيدها على دعم مواقف جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين الرافضة لسياسات التهجير القسري التي يتعرض لها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، مشددة على أن القضية الفلسطينية ستظل دائمًا في صميم أولويات الأردن قيادةً وشعبًا.

كما ألقى الطالب أحمد رصرص من كلية الحقوق بالجامعة كلمة معبّرة عن صوت الشباب الأردني واهتمامهم العميق بالقضايا الوطنية، تلاها انطلاق جلسات الحوار المفتوح بمشاركة الضيوف الكرام.

وفي ختام الفعالية، عبّر المنظمون عن شكرهم العميق لجامعة عمان الأهلية على جهودها الكبيرة في إنجاح هذا الحدث، متمنين استمرار مثل هذه المبادرات التي تسهم في تعزيز الوعي السياسي الفاعل لدى الشباب الأردني.