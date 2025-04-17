31 مليون يورو منحة هولندية للأردن لمشروع الناقل الوطني للمياه

وطنا اليوم:في خطوة استراتيجية لتعزيز الأمن المائي في الأردن، وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، يوم الخميس الموافق 17 نيسان، على اتفاقية منحة بقيمة (31) مليون يورو من الحكومة الهولندية للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه “العقبة – عمان”، ، حيث وقع على المنحة السفير الهولندي في الأردن هاري فيرفاي نيابة عن الرئيس التنفيذي للممول التنموي المملوك للدولة شركة انفيست انترناشيونال الهولندية، كما وحضر مراسم التوقيع وزير المياه والري رائد أبو السعود، وممثلة بنك الاستثمار الأوروبي في الأردن سعاد فارسي حيث سيتولى البنك إدارة هذه المنحة.

وقال هاري فيرفاي ، سفير هولندا في الأردن: ” يعد توفير مصادر إضافية غير جوفية للمياه من خلال تحليتها أمراً هاماً لأمن المياه في الأردن. إن هولندا من الدول الرائدة عالميًا في إدارة المياه والتكنولوجيا، وشريكًا موثوقًا للأردن كما يتضح من مشاريع مثل مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان حيث سيضمن هذا المشروع الضخم تأمين إمدادات المياه المستقبلية، بما فيها المجتمعات الهشة، ويدعم النمو الاقتصادي في الأردن، وهولندا ملتزمة تماماً بهذ الشراكة.”

من جانبها، قالت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جيلسومينا فيغليوتي: “تؤكد هذه المساهمة الكبيرة من هولندا على التزامنا المشترك بضمان الوصول إلى موارد مائية آمنة ومستدامة حيث يلعب صندوق القطاع المائي دورًا حيويًا في حشد التمويل للمشاريع الأساسية، وستسمح لنا هذه التمويلات الجديدة بزيادة أثرنا في الأردن.”

أما مديرة البنية التحتية العامة في مؤسسة “إنفست إنترناشيونال” السيدة بترا فيرنوي فقد أردفت قائلة: “نحن فخورون بشراكتنا مع البنك الأوروبي للاستثمار في دعم مشروع تحلية ونقل مياه العقبة-عمان من خلال صندوق قطاع المياه. إن هذا الاستثمار ضروري لتعزيز أمن المياه في الأردن ومعالجة التحديات المائية، التي تفاقمت بفعل النزاعات الإقليمية والتغير المناخي. ويعكس هذا الاستثمار التزامنا بمواجهة التحديات العالمية من خلال الابتكار والتعاون.”

وأكد وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود ان المشروع يسير حسب الخطط الموضوعة التزاماً من الحكومة بترجمة التوجيهات الملكية السامية ورؤية التحديث الاقتصادي والخطة الاستراتيجية لقطاع المياه مبيناً انه سيؤمن حلولاً مستدامة لحل جزء من نقص المياه من خلال تحلية 300 مليون متر مكعب ومواجهة آثار التغيرات المناخية وتلبية احتياجات نحو 4 ملايين مواطن . وأضاف ان هذا المشروع يعد من اكبر مشاريع التحلية والبنية التحتية حيث سيساعد في الحد من تدهور الاحواض الجوفية والسطحية في الأردن من خلال إعادة تغذيتها بشكل طبيعي وزيادة كميات المياه.

وثمنت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان دعم الحكومة الهولندية وانفيست انترناشيونال لمشروع الناقل الوطني للمياه ضمن إطار مبادرة فريق اوروبا للاقتصاد الأخضر الأمر الذي سيوفر مصدراً هاما للمياه في الأردن ويسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية.

هذا وسيعمل المشروع على تحلية مياه البحر الأحمر انطلاقاً من خليج العقبة، لتأمين إمدادات مياه الشرب لعمان والعقبة، بالإضافة إلى خدمة محافظات أخرى على طول مسار الأنبوب وهي معان والطفيلة والكرك ومادبا.