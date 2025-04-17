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استئناف العمل بتلفريك عجلون بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

5 ساعات ago
استئناف العمل بتلفريك عجلون بعد الانتهاء من أعمال الصيانة

وطنا اليوم:أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية، استئناف تشغيل تلفريك عجلون اعتباراً من صباح اليوم عقب الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال الصيانة الدورية المجدولة، والتي تمت تحت إشراف مباشر من الشركة الصانعة “دوبلماير” – إحدى أبرز الشركات العالمية في تصنيع وتشغيل أنظمة التلفريك.
وبحسب بيان للمجموعة اليوم الخميس قال مديرها العام محمد الواكد، إن أعمال الصيانة جاءت ضمن الإجراءات الوقائية التي تعتمدها الإدارة بشكل دوري، حرصًا على ضمان أعلى معايير السلامة والأمان لزوار ومستخدمي هذا المشروع السياحي الحيوي، والذي يُعد من أبرز المعالم السياحية في شمال المملكة والأول من نوعه في الأردن.
وأضاف، إن الصيانة المجدولة ستستكمل في موعدها المحدد خلال الفترة من 21 – 23 نيسان الجاري، وهي المرحلة الأخيرة من برنامج الصيانة لهذا الموسم، مشيرا إلى أن الإدارة اختارت تنفيذ الصيانة على مراحل لضمان استمرار استقبال الزوار خلال معظم أيام الموسم السياحي، حيث سيعود التلفريك الذي يربط بين منطقة الصوان ومجموعة من المعالم الطبيعية الخلابة في هضاب عجلون، ليستقبل الزوار مجددًا ويتيح لهم فرصة الاستمتاع بالمشاهد البانورامية الفريدة للغابات والمروج، خاصة في هذه الأجواء الربيعية المثالية.
كما دعت الإدارة الزوار للمشاركة في الاحتفال باليوم الوطني للعَلم الأردني، والذي تم تأجيل فعالياته جراء الإغلاق المؤقت، حيث ستُنظم أنشطة احتفالية خاصة بهذه المناسبة الوطنية في محيط التلفريك، احتفاءً بالرمز الوطني الذي يجمع الأردنيين.


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