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جوني ديب يصدم الجمهور بملامح جديدة كلياً

6 ساعات ago
جوني ديب يصدم الجمهور بملامح جديدة كلياً

وطنا اليوم:بدأ النجم العالمي جوني ديب تصوير مشاهده في فيلمه الجديد “Day Drinker” من إخراج مارك ويب، وذلك بعد فترة من الابتعاد النسبي عن الساحة السينمائية الأمريكية عقب قضيته الشهيرة مع آمبر هيرد.
وصدم ظهور جوني ديب في الصور الأولى من موقع تصوير الفيلم المتابعين، حيث بدت ملامحه متغيرة تماماً.
وتخلّى نجم هوليوود عن هيئته المعتادة، وظهر بشعر رمادي ولحية كثيفة باللون ذاته، مرتدياً بدلة داكنة مع قميص أزرق، ما منحه مظهراً مختلفاً وغامضاً.
وقد التُقطت الصور له وهو يتكئ على يده، ممسكاً بكأس ويحدّق بنظرة حادة نحو ما خلف الكاميرا، ما يعكس الطابع المريب للشخصية التي يجسدها.
ويُعد هذا العمل أول تعاون لديب مع شركة إنتاج سينمائي كبرى منذ سنوات، ويجمعه مجدداً بالنجمة بينيلوبي كروز، التي شاركته سابقاً في عدد من الأعمال الشهيرة.
وتدور أحداث الفيلم على متن يخت فخم، حيث تجسد مادلين كلاين دور نادلة تتعرف على ضيف غامض، يلعب دوره جوني ديب، لتتشابك خيوط القصة لاحقاً بعد تورطهما مع شخصية إجرامية تؤديها بينيلوبي كروز.
وعبر المخرج مارك ويب عن حماسه الشديد لانطلاق التصوير، مؤكداً أن فريق العمل الاستثنائي والموقع الخلاب يشكلان بيئة مثالية لرواية قصة مثيرة وحيوية، مرجحاً أن اجتماع ديب وكروز مع النص الجريء يضمن تجربة سينمائية فريدة من نوعها.
الجدير بالذكر أن الفيلم يمثل تعاوناً جديداً بين ديب وكروز، بعد مشاركتهما في أفلام مثل Blow عام 2001، وMurder on the Orient Express عام 2017، بالإضافة إلى ظهورهما معاً في Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides عام 2011.


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