زين تُوسّع تعاونها مع مؤسسة ولي العهد من خلال برنامج “42 إربد”

وطنا اليوم:وقّعت شركة زين الأردن، من خلال منصّتها للإبداع (ZINC)، اتفاقية تعاون مع مؤسسة ولي العهد، لتصبح بموجبها منصة زين شريكاً استراتيجياً لبرنامج “42 إربد”، في خطوة جديدة تُجسّد استمرارية التعاون بين الجانبين، بعد إطلاق المقر الرئيسي لبرنامج “42 عمّان”، أحد برامج مؤسسة ولي العهد والمندرج تحت مسار المشاركة الاقتصادية عام 2023.

ووقع الاتفاقية عن مؤسسة ولي العهد المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو، وعن شركة زين الأردن رئيسها التنفيذي فهد الجاسم.

ويأتي إطلاق برنامج “42 إربد” كموقع إضافي لبرنامج “42 عمّان”، لتوسيع نطاق الأثر والوصول إلى عدد أكبر من المتقدّمين من إقليم الشمال، بما يشمل محافظات إربد، والمفرق، وجرش، وعجلون. ويُجسّد هذا التوسّع نجاح التجربة في برنامج “42 عمّان”، ويهدف إلى تمكين الشباب في مختلف المحافظات من اكتساب المهارات الرقمية المتقدّمة التي تؤهلهم لسوق العمل الحديث.

وبموجب الاتفاقية، ستقوم شركة زين بدعم برنامج “42 إربد” من خلال تزويد الموقع بأجهزة حاسوب حديثة، وتوفير خدمات الاتصالات والإنترنت بما يلبّي احتياجات البيئة التعليمية المتقدّمة، ويضمن استمرارية العملية التدريبية بكفاءة عالية. كما تشمل الاتفاقية التعاون في تنفيذ برامج مشتركة في مجالات التوعية والانتشار المجتمعي، والمساهمة في بناء مجتمع نشِط من المبرمجين، عبر تنفيذ تدريبات وفعاليات تستهدف الشباب، خصوصاً في الجامعات الحكومية التي تحتضن منصّات زين للإبداع، بما يعزز ثقافة البرمجة ويرتقي بمستوى المهارات الرقمية على مستوى المملكة.

وتؤكّد هذه الخطوة التزام زين بتوسيع شراكتها الاستراتيجية الممتدة مع مؤسسة ولي العهد، لتشمل برنامجيّ “42 عمّان” و”42 إربد”، بما يساهم في تعميم أثر هذه الشراكة الوطنية، ويعكس حرص الشركة على دعم قطاع التعليم التقني والرقمي، من خلال تمكين الشباب وتزويدهم بالمهارات المستقبلية، عبر بيئة تعليمية متقدمة توفّرها منصّة زين للإبداع (ZINC)، بما يسهم في بناء جيل مؤهّل قادر على الابتكار والمنافسة.

ويُعدّ برنامجا “42 عمّان” و”42 إربد”، واللذان تنفّذهما مؤسسة ولي العهد، جزءاً من شبكة “Ecole 42” العالمية التي تضم أكثر من 57 فرعاً في 32 دولة. ويعتمد البرنامج على نموذج تعليمي فريد من نوعه، يقوم على التعلّم التشاركي القائم على المشاريع، دون الحاجة إلى محاضرات تقليدية أو مدرسين. ويقدّم البرنامج تدريباً مجانياً مكثفاً يُمكّن الطلبة من اكتساب المهارات من خلال العمل الجماعي والفردي، ويشمل مساقات متقدمة في الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والخوارزميات، وتطوير الألعاب، وبرمجة الروبوتات، وإدارة الأنظمة، والشبكات، حيث يواصل البرنامج تحقيق نسب توظيف مرتفعة لخريجيه في كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، مما يعكس فاعلية النموذج وأثره الإيجابي على مستقبل الشباب الأردني.