الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب قطع أسلحة بغور الأردن

وطنا اليوم:زعم جبش الاحتلال إحباطه لعملية تهريب أسلحة في منطقة غور الأردن، حيث تم ضبط حقيبة تحتوي على أجزاء أسلحة من نوع M-16.

ووفقًا لمصادر عبرية نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت، جرت العملية مساء الثلاثاء بمشاركة وحدات خاصة من الشرطة وأفراد حرس الحدود.

وألقت القوات الإسرائيلية القبض على مشتبه به في الموقع، وتمت مصادرة الحقيبة التي تحتوي على أجزاء الأسلحة، ومن ثم نقلها إلى الشرطة لاستكمال التحقيقات.