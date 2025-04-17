بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب قطع أسلحة بغور الأردن

17 أبريل 2025
الاحتلال يزعم إحباط محاولة تهريب قطع أسلحة بغور الأردن

وطنا اليوم:زعم جبش الاحتلال إحباطه لعملية تهريب أسلحة في منطقة غور الأردن، حيث تم ضبط حقيبة تحتوي على أجزاء أسلحة من نوع M-16.
ووفقًا لمصادر عبرية نقلتها صحيفة يديعوت أحرونوت، جرت العملية مساء الثلاثاء بمشاركة وحدات خاصة من الشرطة وأفراد حرس الحدود.
وألقت القوات الإسرائيلية القبض على مشتبه به في الموقع، وتمت مصادرة الحقيبة التي تحتوي على أجزاء الأسلحة، ومن ثم نقلها إلى الشرطة لاستكمال التحقيقات.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

أمنية تفوز بجائزة التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات لعام 2025 من مجلة الأعمال الدولية

16:49

اخوان الاردن يعلنون تأجيل فعالية مناصرة لغزة

16:43

حادث دهس يودي بحياة أحد المشاة في وسط البلد

16:39

المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في قطاع غزة

16:36

الفوسفات : توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الثامن والعشرين من الشهر الحالي

16:35

رئيس جامعة البترا يستقبل وفدا من جامعة بوليتكنك فلسطين لبحث تفعيل اتفاقية التعاون المشترك

16:34

رئيس جامعة البترا يدعو إلى تبنّي خطة استراتيجيّة للحدّ من التّدخين

16:18

عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة

16:13

أمير قطر يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انهيار الاتفاق في غزة

15:58

وزيرة النقل تبحث والسفير الإيطالي سبل التعاون المشترك

15:38

تركيب كاميرا مراقبة سرعة جديدة في أحد شوارع العاصمة

15:32

رئيس الأعيان:رفع علم الأردن فقط وعلى الإخوان الامتثال

وفيات
وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025