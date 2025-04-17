بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الصفدي يشكر دولا تضامنت مع الأردن ضد محاولة استهداف أمنه واستقراره

17 أبريل 2025
الصفدي يشكر دولا تضامنت مع الأردن ضد محاولة استهداف أمنه واستقراره

وطنا اليوم:وجه وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الشكر لدول على اتصالاتهم وبياناتهم التي عبرت عن تضامنهم مع الأردن ضد محاولة استهداف أمنه واستقراره التي أحبطتها الأجهزة الأمنية الباسلة، والتي عكست علاقات الأخوة التاريخية، والاقتناع المشترك الراسخ أن أمن الدول واحد.
وتوالت ردود الفعل العربية بعد إحباط دائرة المخابرات العامة مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب المادي داخل الأردن.
وألقت دائرة المخابرات العامة القبض على 16 ضالعا بتلك المخططات التي كانت تتابعها الدائرة بشكل استخباري دقيق منذ عام 2021.
وشملت المخططات قضايا تتمثل بـ: تصنيع صواريخ بأدوات محلية وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

أمنية تفوز بجائزة التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات لعام 2025 من مجلة الأعمال الدولية

16:49

اخوان الاردن يعلنون تأجيل فعالية مناصرة لغزة

16:43

حادث دهس يودي بحياة أحد المشاة في وسط البلد

16:39

المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في قطاع غزة

16:36

الفوسفات : توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الثامن والعشرين من الشهر الحالي

16:35

رئيس جامعة البترا يستقبل وفدا من جامعة بوليتكنك فلسطين لبحث تفعيل اتفاقية التعاون المشترك

16:34

رئيس جامعة البترا يدعو إلى تبنّي خطة استراتيجيّة للحدّ من التّدخين

16:18

عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة

16:13

أمير قطر يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انهيار الاتفاق في غزة

15:58

وزيرة النقل تبحث والسفير الإيطالي سبل التعاون المشترك

15:38

تركيب كاميرا مراقبة سرعة جديدة في أحد شوارع العاصمة

15:32

رئيس الأعيان:رفع علم الأردن فقط وعلى الإخوان الامتثال

وفيات
وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025