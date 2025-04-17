خاب الأفاكون والصخرة عصية على الأعواد الهشة

د..خليل حسين إطرير

لا يا غشيم

خسئ الخرابُ و أهلُهُ

والنابشون عن الفتنْ

من داؤُه في فعلِه

والهادمون رُؤى الوطنْ

مَن ساء يبغي أرضَنا

أو شعبَنا تحت المحنْ

خسئ الظلامُ و سوسُهُ

و مَن احتمى بيتَ العطنْ

نحن العيونُ . و قدحُها

شرَرٌ . و ما لاح الوهنْ

نحن الحماةُ سماءَنا

و ترابَنا من كلِّ فنْ

هذي الديارُ عصيّةٌ

أبناؤُها حدُّ المَسَنْ

تاريخُنا نهرُ الوفا

ما ناء أثقالاً و أنّْ

قد خاب مَن دَنَسَ الثرى

مَن هزَّ أركاناََ و ظنْ

لا تركنوا لخبائثٍ

قد خاب أوغادُ الدِمَنْ

فالأرضُ يحرسُها الذي

حضنَ القيادةَ والوطنْ