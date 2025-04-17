خاب الأفاكون والصخرة عصية على الأعواد الهشة

د..خليل حسين إطرير
لا يا غشيم
خسئ الخرابُ و أهلُهُ
والنابشون عن الفتنْ
من داؤُه في فعلِه
والهادمون رُؤى الوطنْ
مَن ساء يبغي أرضَنا
أو شعبَنا تحت المحنْ
خسئ الظلامُ و سوسُهُ
و مَن احتمى بيتَ العطنْ
نحن العيونُ . و قدحُها
شرَرٌ . و ما لاح الوهنْ
نحن الحماةُ سماءَنا
و ترابَنا من كلِّ فنْ
هذي الديارُ عصيّةٌ
أبناؤُها حدُّ المَسَنْ
تاريخُنا نهرُ الوفا
ما ناء أثقالاً و أنّْ
قد خاب مَن دَنَسَ الثرى
مَن هزَّ أركاناََ و ظنْ
لا تركنوا لخبائثٍ
قد خاب أوغادُ الدِمَنْ
فالأرضُ يحرسُها الذي
حضنَ القيادةَ والوطنْ