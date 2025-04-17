فرسان التغيير يتلقون تهنئة رسمية من اتحاد المستثمرات العرب في يوم العلم الأردني

وطنا اليوم:تلقّى رئيس مؤسسة فرسان التغيير للتنمية السياسية وتطوير المجتمع المدني، الأستاذ عصام المساعيد، رسالة تهنئة رسمية من اتحاد المستثمرات العرب وجمعية سيدات الأعمال للتنمية، وذلك بمناسبة يوم العلم الأردني، والتي حملت في طياتها إشادة بدوره الوطني المؤثر، واعترافًا عربيًا بمكانته القيادية الشابة في تمثيل الأردن بقوة وحكمة.

وقد وجّهت سعادة الدكتورة هدى جلال يس، رئيسة الاتحاد، تحية فخر واعتزاز باسم السيدات العربيات ورائدات الأعمال، مشيدةً بعطاء “فرسان التغيير” تحت قيادة المساعيد، وبجهوده في تجسيد معاني الانتماء والكرامة الوطنية.

وأكدت الرسالة دعم الاتحاد الدائم لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، داعيةً بالمزيد من الأمن والازدهار للمملكة الأردنية قيادةً وشعبًا