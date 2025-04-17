تصريح صحفي صادر عن القيادة المؤقتة لحزب المحافظين الأردني “تحت التأسيس”

وطنا اليوم _

اولاً: يدين حزب المحافظين الأردني “تحت التأسيس” المخطط الإجرامي الحاقد الخبيث الذي يستهدف أمن وإستقرار الوطن، ومحاولة تحويل المشهد الوطني الى ساحة صراع، ويطالب بإنفاذ القانون، ومحاسبة الجهات التي تقف وراءها وضمن احكام القانون.

ثانياً: يطالب الحزب بمنع جماعة الأخوان المسلمون من ممارسة اي نشاط سياسي، وحظرها، ومنعها من مخالفة احكام القانون بإعتبارها جماعة غير مرخصة.

ثالثاً: يحيي الحزب فرسان الحق؛ رجال المخابرات العامّة، والأجهزة الأمنيّة، ويثمن جهودهم الوطنيّة المخلصة في كشف تلك الطغمة الحاقدة المُدانة.

رابعاً: يثمن الحزب وحدة ابناء الوطن في ادانة هذا العمل الجبان، ويطالب الجهات الرقابية بمراقبة إلتزام القوى السياسيّة بمضامين الدستور.

خامساً: يحث الحزب كافة القوى السياسيّة والأحزاب العاملة على الساحة الوطنيّة بإدانة هذا العمل الجبان، ودون إبطاء.

عمّان في 16/4/2024