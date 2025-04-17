بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الأردن ينتظر رد سورية لتسيير رحلات من عمان إلى دمشق عبر القطار

17 أبريل 2025
الأردن ينتظر رد سورية لتسيير رحلات من عمان إلى دمشق عبر القطار

وطنا اليوم_أكدت مصادر رسمية مطلعة في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني أن الأردن مستعد لتسيير رحلات من عمان إلى درعا عبر القطار.

 

وبين المصدر أن الأردن بانتظار تأكيد من الجانب السوري إبلاغه بجاهزية الخط الحديدي الحجازي من درعا الى دمشق فنيا ولوجستيا وأمنيا تمهيدا لتسيير رحلات سياحية من عمان إلى دمشق قد يتبعها رحلات لشحن البضائع عبر القطار، بحسب الغد.

 

واشار الى أن رحلات القطار عبر الخط الحديدي الحجازي من عمان الى دمشق ستقتصر في البداية على الرحلات السياحية تليها رحلات لنقل البضائع عبر القطار.

 

وكان المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل أعلن قبل أسبوع عن توجه لإطلاق رحلات سياحية من الأردن إلى سورية.

 

وبين خليل، أن الرحلات السياحية ستنطلق من محطة عمان الحجازية مرورًا بالزرقاء والمفرق، باتجاه حدود جابر، ثم إلى محطة درعا، ومن ثم إلى محطة القدم في العاصمة السورية دمشق، وهي آخر محطة في الخط الحجازي.

 

وأشار إلى أن الجانب السوري سيعمل على صيانة الخط داخل أراضيه، على أن تبدأ الرحلات بعد الانتهاء من التنسيق مع الجانب السوري وإتمام الترتيبات اللوجستية بين البلدين.

 

وبين خليل أن انطلاق الرحلات مرتبط أيضًا بالتوجهات الحكومية الأردنية والأمور الفنية والأمنية من الجانب السوري، خاصة فيما يتعلق ببعض الانقطاعات في الخط الحديدي داخل الأراضي السورية.

 

ورجح خليل أن المخطط يتوقع أن تكون هناك 3 رحلات أسبوعية من الأردن إلى سورية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

أمنية تفوز بجائزة التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات لعام 2025 من مجلة الأعمال الدولية

16:49

اخوان الاردن يعلنون تأجيل فعالية مناصرة لغزة

16:43

حادث دهس يودي بحياة أحد المشاة في وسط البلد

16:39

المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في قطاع غزة

16:36

الفوسفات : توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الثامن والعشرين من الشهر الحالي

16:35

رئيس جامعة البترا يستقبل وفدا من جامعة بوليتكنك فلسطين لبحث تفعيل اتفاقية التعاون المشترك

16:34

رئيس جامعة البترا يدعو إلى تبنّي خطة استراتيجيّة للحدّ من التّدخين

16:18

عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة

16:13

أمير قطر يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انهيار الاتفاق في غزة

15:58

وزيرة النقل تبحث والسفير الإيطالي سبل التعاون المشترك

15:38

تركيب كاميرا مراقبة سرعة جديدة في أحد شوارع العاصمة

15:32

رئيس الأعيان:رفع علم الأردن فقط وعلى الإخوان الامتثال

وفيات
وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025