الأردن ينتظر رد سورية لتسيير رحلات من عمان إلى دمشق عبر القطار

وطنا اليوم_أكدت مصادر رسمية مطلعة في مؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني أن الأردن مستعد لتسيير رحلات من عمان إلى درعا عبر القطار.

وبين المصدر أن الأردن بانتظار تأكيد من الجانب السوري إبلاغه بجاهزية الخط الحديدي الحجازي من درعا الى دمشق فنيا ولوجستيا وأمنيا تمهيدا لتسيير رحلات سياحية من عمان إلى دمشق قد يتبعها رحلات لشحن البضائع عبر القطار، بحسب الغد.

واشار الى أن رحلات القطار عبر الخط الحديدي الحجازي من عمان الى دمشق ستقتصر في البداية على الرحلات السياحية تليها رحلات لنقل البضائع عبر القطار.

وكان المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي الأردني زاهي خليل أعلن قبل أسبوع عن توجه لإطلاق رحلات سياحية من الأردن إلى سورية.

وبين خليل، أن الرحلات السياحية ستنطلق من محطة عمان الحجازية مرورًا بالزرقاء والمفرق، باتجاه حدود جابر، ثم إلى محطة درعا، ومن ثم إلى محطة القدم في العاصمة السورية دمشق، وهي آخر محطة في الخط الحجازي.

وأشار إلى أن الجانب السوري سيعمل على صيانة الخط داخل أراضيه، على أن تبدأ الرحلات بعد الانتهاء من التنسيق مع الجانب السوري وإتمام الترتيبات اللوجستية بين البلدين.

وبين خليل أن انطلاق الرحلات مرتبط أيضًا بالتوجهات الحكومية الأردنية والأمور الفنية والأمنية من الجانب السوري، خاصة فيما يتعلق ببعض الانقطاعات في الخط الحديدي داخل الأراضي السورية.

ورجح خليل أن المخطط يتوقع أن تكون هناك 3 رحلات أسبوعية من الأردن إلى سورية.