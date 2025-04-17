قناة عبرية تزعم خروج مئات الغزيين من قطاع غزة إلى 12 دولة أوروبية في إطار الهجرة الطوعية

وطنا اليوم _زعمت قناة 14 العبرية أن مئات الغزيين غادروا قطاع غزة يوم الأربعاء، متجهين إلى 12 دولة أوروبية، في إطار استمرار برنامج الهجرة الطوعية.

ووفقًا للتقارير، استقبلت هذه الدول 190 لاجئًا من غزة، مع توقعات باستيعاب حوالي 60 آخرين.

وأشارت بيانات إلى أن المهاجرين يحملون جنسيات متنوعة، منها 61 فرنسية، 37 ألمانية، 37 سويدية، 26 أيرلندية، 23 إسبانية، 14 كندية، 12 نمساوية، 11 بلجيكية، 9 بريطانية، 8 هولندية، 7 روسية، و3 بولندية.

وتمت عملية الإجلاء عبر معبر بري إلى الأردن، حيث يُتوقع أن ينتقل المغادرين من هناك إلى وجهاتهم الأوروبية.

ووفقًا لمزاعم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، غادر حوالي 50 ألف غزي القطاع بمحض إرادتهم منذ اندلاع الحرب، حتى قبل إطلاق برنامج التهجير القسري.

في المقابل، نقلت مصادر إعلامية فلسطينية أن العديد من هؤلاء المسافرين هم جرحى ومرافقوهم أو حاملو جنسيات أوروبية، تم إجلاؤهم بتنسيق مع دولهم.

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الفلسطينية في مالطا استقبالها مجموعة من جرحى غزة ومرافقيهم لتلقي العلاج في مستشفياتها، في خطوة تهدف إلى دعم المتضررين من الصراع.