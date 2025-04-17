بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

قناة عبرية تزعم خروج مئات الغزيين من قطاع غزة إلى 12 دولة أوروبية في إطار الهجرة الطوعية

17 أبريل 2025
قناة عبرية تزعم خروج مئات الغزيين من قطاع غزة إلى 12 دولة أوروبية في إطار الهجرة الطوعية

وطنا اليوم _زعمت قناة 14 العبرية أن مئات الغزيين غادروا قطاع غزة يوم الأربعاء، متجهين إلى 12 دولة أوروبية، في إطار استمرار برنامج الهجرة الطوعية.

 

ووفقًا للتقارير، استقبلت هذه الدول 190 لاجئًا من غزة، مع توقعات باستيعاب حوالي 60 آخرين.

 

وأشارت بيانات إلى أن المهاجرين يحملون جنسيات متنوعة، منها 61 فرنسية، 37 ألمانية، 37 سويدية، 26 أيرلندية، 23 إسبانية، 14 كندية، 12 نمساوية، 11 بلجيكية، 9 بريطانية، 8 هولندية، 7 روسية، و3 بولندية.

 

وتمت عملية الإجلاء عبر معبر بري إلى الأردن، حيث يُتوقع أن ينتقل المغادرين من هناك إلى وجهاتهم الأوروبية.

 

ووفقًا لمزاعم المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، غادر حوالي 50 ألف غزي القطاع بمحض إرادتهم منذ اندلاع الحرب، حتى قبل إطلاق برنامج التهجير القسري.

 

في المقابل، نقلت مصادر إعلامية فلسطينية أن العديد من هؤلاء المسافرين هم جرحى ومرافقوهم أو حاملو جنسيات أوروبية، تم إجلاؤهم بتنسيق مع دولهم.

 

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الفلسطينية في مالطا استقبالها مجموعة من جرحى غزة ومرافقيهم لتلقي العلاج في مستشفياتها، في خطوة تهدف إلى دعم المتضررين من الصراع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:56

أمنية تفوز بجائزة التميّز في تجربة العملاء في قطاع الاتصالات لعام 2025 من مجلة الأعمال الدولية

16:49

اخوان الاردن يعلنون تأجيل فعالية مناصرة لغزة

16:43

حادث دهس يودي بحياة أحد المشاة في وسط البلد

16:39

المخبز الأردني المتنقل المزود الوحيد حاليا للخبز في قطاع غزة

16:36

الفوسفات : توزيع الأرباح النقدية على المساهمين في الثامن والعشرين من الشهر الحالي

16:35

رئيس جامعة البترا يستقبل وفدا من جامعة بوليتكنك فلسطين لبحث تفعيل اتفاقية التعاون المشترك

16:34

رئيس جامعة البترا يدعو إلى تبنّي خطة استراتيجيّة للحدّ من التّدخين

16:18

عمان الأهلية تحتفل بيوم العلم الأردني بأجواء مميزة

16:13

أمير قطر يحمّل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انهيار الاتفاق في غزة

15:58

وزيرة النقل تبحث والسفير الإيطالي سبل التعاون المشترك

15:38

تركيب كاميرا مراقبة سرعة جديدة في أحد شوارع العاصمة

15:32

رئيس الأعيان:رفع علم الأردن فقط وعلى الإخوان الامتثال

وفيات
وفيات الخميس 17 – 4 – 2025قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025