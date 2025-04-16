المالية النيابية” تناقش استيضاحات ” المحاسبة” المتعلقة بشركة البريد الأردني وتُشيد بإنجازاته

وطنا اليوم_ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات المُتعلقة بشركة البريد الأردني، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام 2022-2023.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاربعاء برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات، وبحضور رئيس مجلس ادارة البريد الأردني سامي الداوود ومدير عام البريد الأردني هنادي الطيب، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات.

وفي مستهل الاجتماع أكد رئيس اللجنة النائب الدكتور نمر السليحات على أن أمن الوطن خط أحمر لا يمكن التهاون فيه، مشيدًا بجهود دائرة المخابرات العامة “فرسان الحق”، والجيش العربي الباسل، ورجال الأمن العام الساهرين على حدود الوطن وداخله.

وأكد أن أبناء الوطن جميعًا يقفون صفًا واحدًا خلف جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وفيما يتعلق بالاستيضاحات التي تم مناقشتها اليوم حيث أشادت اللحنة المالية النيابية بالنقلة النوعية الحاصلة في البريد الأردني وتحوله من الخسارة إلى حالة الربح وسداد الديون، وبعد نقاش موسع مع الحضور حول الاستيضاحات الواردة في التقرير اوصت اللجنة بتشكيل لجنة مصغرة من الديوان والبريد الأردني لمعالجة الاستيضاحات المرتبطة بالبريد الأردني واغلاقها بشكل نهائي.

فيما استعرض الداوود ، جهود مؤسسة البريد في معالجة الملاحظات الإدارية والمالية الواردة في تقارير ديوان المحاسبة، وخطط المؤسسة لتطوير منظومة العمل وتحسين الأداء.