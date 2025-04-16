بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

الحكومة الأردنية تتخذ عدداً من القرارات .. وهذه تفاصيلها

7 ثواني ago
الحكومة الأردنية تتخذ عدداً من القرارات .. وهذه تفاصيلها

وطنا اليوم_قرَّر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع النُّزُل البيئي في محمية اليرموك بلواء بني كنانة، وذلك بتخصيص مبلغ 350 ألف دينار لصالح وزارة السِّياحة والآثار لهذه الغاية.

ويأتي القرار بهدف استكمال تنفيذ مشروع النٌّزُل البيئي ليكون مقصداً سياحيَّاً بيئيَّاً، ورافداً للمعالم السِّياحيَّة والبيئيَّة في شمال المملكة، ولتوسيع استقطاب الاستثمارات السِّياحيَّة التي تعود بالفائدة على المجتمع المحلي من خلال توفير فرص العمل.

كما قرَّر مجلس الوزراء استكمال الإجراءات اللازمة لتصنيف موقع قلعة القطرانة الأثري ليكون موقعاً سياحياً، وذلك استناداً لأحكام المادة 2 من نظام إدارة المواقع السياحية رقم 23 لسنة 2014م.

 

ويأتي القرار في ضوء زيارة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان للواء القطرانة منتصف شباط الماضي، حيث وجَّه حينذاك بالعمل على تطوير موقع القلعة، وإقامة مركز للزوار واستراحة، وتفعيل الموقع وإبراز قيمته التاريخية، وتوفير الخدمات للزائرين والسياح.

 

وقد قامت وزارة السِّياحة والآثار بالإجراءات اللازمة لتطوير المنتج السياحي في الموقع وإبراز طابعه التاريخي والسياحي، وتهيئته لخدمة الزائرين والسياح، وتعمل كذلك على تسليط الضوء على الاستثمار السياحي في الموقع؛ بهدف توفير فرص عمل لأبناء المجتمع المحلي.

ويُعدُّ مركز زوار قلعة القطرانة محطة مهمَّة للسيَّاح وإثراء تجربتهم، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجية والتَّاريخيَّة، حيث يقدِّم المركز الخدمات والمعلومات للسياح والزائرين، بالإضافة إلى توفير مرافق ترفيهية وتعليمية.

وقرَّر المجلس أيضاً الموافقة على اتفاقية مشروع تعزيز النظام البيئي من خلال حصاد المياه المستدام في الحسينية” بين وزارة الزراعة وأحد برامج الأمم المتحدة المرتبط بمواجهة تحديات المياه، وتعزيز القدرة على مواجهة تغير المناخ في منطقة الحسينية في محافظة معان.

 

وسيتمّ من خلال البرنامج تركيب أنظمة تجميع مياه الأمطار مثل الحفائر الترابيَّة، وبالتالي بتعزيز ممارسة الإدارة المستدامة للمياه، ويعزز القدرة على مواجهة تغير المناخ، والحفاظ على مصادر المياه المحلية وحمايتها، وزيادة توافر المياه من مصادر المياه غير التقليدية والمستدامة داخل حوض الجفر في منطقة الحسينية.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية لمشروع “كيغالي” الذي يتعلَّق بالخفض التدريجي للمواد والغازات الضارَّة بالبيئة، وذلك بين وزارتيّ التخطيط والتعاون الدولي والبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

ويهدف المشروع إلى الحدّ من استخدام المواد والغازات الضَّارة بالبيئة، وذلك من خلال تقديم الدعم لشركات عاملة في صناعة الثلاجات والمكيفات، بالإضافة إلى تدريب العاملين في قطاع الصيانة والمشاغل على صيانة أجهزة التكييف والتبريد، وذلك في مؤسَّسات مثل: مؤسسة التدريب المهني، ودائرة الجمارك، ومؤسسة المواصفات والمقاييس، والمدارس الصناعية، والجامعات التي لديها مثل هذا التخصص، وورش صيانة المركبات في هذا التخصص.

 

يُشار إلى أنَّ الأردن وضع استراتيجية شاملة لخفض استهلاك المواد والغازات الضارة بالبيئة تدريجيَّاً بنسبة تصل إلى 50 بالمئة بحلول عام 2030م.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:05

دمشق : أنهينا مشروع انقلاب حضّر له ضباط من نظام الأسد وأصبح من الماضي

20:31

تعليمات معدلة لتقييم مطابقة المركبات الكهربائية

20:23

‏ بني مصطفى: منصة “نزاهة” نقلة نوعية في مسيرة تمكين مؤسسات المجتمع المدني

20:19

صحيفة: واشنطن تنوي مطالبة أكثر من 70 دولة بمنع الصين من الوجود بأراضيها

20:07

إسرائيل تمهد لأكبر حملة تطهير عرقي منذ الحرب العالمية الثانية

19:58

الحبّ_الرّاسخ … يا رمح عربيّ القامة .

19:55

المومني: سنكون بالمرصاد لكل محاولات الخروج على الأمن

19:52

“بيان تحذيري حول الدعوات المشبوهة لإحياء الخلافة وزعزعة أمن الوطن”

19:42

إدارة التأمين الصحي المدني تحتفل برفع العلم بيوم العلم الأردني

19:40

يوم العلم الأردني: رمز العزة والسيادة

19:39

عشيرة ابونواس تستنكر المخططات الارهابية

19:36

عشائر القطيفات : الأردن سيكون على الدوام مقبرة لكل العصابات الإجرامية الإرهابية

وفيات
قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025