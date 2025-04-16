انطلاق معرض الجامعات الأردنية في السعودية 2025 برعاية السفير أبوالفول لتعزيز استقطاب الطلبة الوافدين

برعاية السفير الأردني في الرياض أبوالفول إنطلاق معرض الجامعات الأردنية في السعودية ٢٠٢٥ والذي تنظمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي و هيئة تنشيط السياحة

تنفيذاً للخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027)، والتي أعدتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون والتنسيق مع شريكها الاستراتيجي هيئة تنشيط السياحة، والتي تهدف إلى تعزيز السياحة التعليمية في المملكة، وزيادة استقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي الأردنية، إنطلق اليوم الأربعاء وتحت رعاية السفير الأردني في المملكة العربية السعودية الدكتور هيثم أبوالفول معرض الجامعات الأردنية في المملكة العربية السعودية ٢٠٢٥ والذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، والسفارة الأردنية في مدينة الرياض، والقنصلية الأردنية العامة في مدينة جدة، إضافة إلى الشركة المنظمة وهي شركة أيكون العالمية لتنظيم المعارض والمؤتمرات حيث سيقام المعرض في مدينتي الرياض وتبوك في المملكة العربية السعودية خلال الفترة 16-20 /4/ 2025، ويشارك في هذا المعرض (22) اثنان وعشرون جامعة وكلية أردنية رسمية وخاصة، ويستمر لمدة يومين في كل مدينة، حيث افتتح السفير أبوالفول المعرض ثم قام بجولة بين جميع أجنحة الجامعات والكليات المشاركة فيه.

وستقوم الوزارة خلال المعرض بتقديم عرض لأهم المميزات التي تتمتع بها الجامعات الأردنية بشكل خاص، وقطاع التعليم العالي الأردني بشكل عام، والتسهيلات المقدمة للطلبة الوافدين، إضافةً إلى البرامج الأكاديمية الحديثة التي تطرحها الجامعات الأردنية، حيث سيتم توزيع النشرات الإرشادية، والبروشورات التعريفية المختلفة التي تُعرف بالجامعات الأردنية، والتخصصات المطروحة فيها، ورسوم الساعات المعتمدة التي تعدّ تفضيلية مقارنةً بالجامعات الاقليمية في المنطقة.

وقال الدكتور مأمون الدبعي أمين عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/رئيس لجنة استقطاب الطلبة الوافدين في مجلس التعليم العالي بأن الوزارة وهيئة تنشيط السياحة ومن خلال لجنة الاستقطاب يبذلون جهداً كبيراً جداً لتنفيذ جميع البنود الواردة في الخطة الاستراتيجية لاستقطاب الطلبة الوافدين للدراسة في مؤسسات التعليم العالي في الأردن للأعوام (2023-2027) ومن أهمها إقامة المعارض أو المشاركة في معارض دولية يتم تنظيمها في مختلف الدول المستهدفة، وذلك بهدف الترويج للدراسة في الأردن مضيفاً بأن الأردن يُعرف بمؤسساته التعليمية المرموقة والحائزة على اعتمادات وتصنيفات على المستوى الدولي والعديد من الجوائز الإقليمية والعالمية في مجال البحث العلمي، الأمر الذي مكنه من استقطاب طلبة العلم من جميع أرجاء العالم ليكون رفيقاً لهم في مسيرتهم نحو التميز والنجاح، وأضاف الدبعي بأن الأردن يتميز أيضاً بتنوع مؤسساته التعليمية حيث يمكن للطالب أن يختار ما يناسبه منها حسب تخصصه أو تطلعاته الأكاديمية، فهناك الجامعات الرسمية العريقة والجامعات الخاصة المميزة والجامعات الأردنية بشراكة أجنبية ومؤسسات التعليم العالي التي تعقد شراكات واتفاقيات أكاديمية وتُنفذ مشروعات بحثية مشتركة مع مؤسسات ومراكز علمية عالمية مرموقة والكليات الجامعية، كما أكد الدبعي بأن الأردن يفتخر بقاماته العلمية والأكاديمية التي تتمتع بسمعة طيبة على مستوى المنطقة والعالم، من من ينقلون خُلاصة تجاربهم وخبراتهم إلى طلبتهم.

بدوره قال الدكتور عبدالرزاق عربيات مدير عام هيئة تنشيط السياحة إن مشاركة الهيئة في المعارض التعليمية المقامة في المملكة العربية السعودية تأتي ضمن خطة استراتيجية مع شركائها تهدف إلى الترويج للأردن كوجهة تعليمية رائدة في المنطقة، إلى جانب كونه وجهة سياحية وثقافية بارزة، وأضاف بأن المعارض التعليمية تُعد منصة مثالية للتواصل المباشر مع الطلبة وأولياء الأمور، وتوفير المعلومات الدقيقة حول البرامج الأكاديمية، وتكاليف المعيشة، والمزايا التي تقدمها المملكة كوجهة تعليمية آمنة ومتطورة، وأكد أن الهيئة تعمل على تعزيز التعاون بين المؤسسات التعليمية والقطاعات السياحية، لإيجاد تجربة متكاملة للطالب الدولي تجمع بين التعليم العالي والأنشطة الثقافية والسياحية، ما يسهم في دعم الاقتصاد وتنشيط السياحة التعليمية ، وختم عربيات حديثه بالتأكيد على استمرار الهيئة في الترويج للمنتج التعليمي الأردني في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وخاصة في دول الخليج العربي، معتبراً أن السوق السعودي يتمتع بإمكانات كبيرة وفرص واعدة، تتطلب تواجداً مستمراً وجهوداً نوعية للترويج والتواصل المباشر.

كما قال السفير أبوالفول إن الأردن يفتخر دائما بخريجي الجامعات الأردنية الذين يعودون إلى أوطانهم محملين بالعلم والثقافة والمهارات المختلفة التي تجعلهم جاهزين للالتحاق بسوق العمل، وأضاف إننا فخورين بالطلبة السعوديين الدارسين في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية فهم على مستوى أكاديمي متميز إضافة إلى مستواهم الأخلاقي الرفيع ويعتبرون إضافة نوعية تثري مجتمع الطلبة داخل الحرم الجامعي في الجامعات الأردنية، مؤكدا أن التقارب الجغرافي والاجتماعي بين البلدين يعتبر من عناصر جذب الطلبة السعوديين للدراسة في الأردن آملا أن يشكل هذا المعرض فرصة كبيرة للترويج للجامعات الأردنية والتخصصات المميزة فيها ويزيد أعداد الطلبة السعوديين الدارسين في الأردن.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد الطلبة الوافدين المستجدين الذين التحقوا بمختلف مؤسسات التعليم العالي في الأردن بداية العام الجامعي الحالي 2024-2025 قد بلغ (11814) طالباً وطالبة في حين بلغ العدد الإجمالي للطلبة الوافدين الدارسين حالياً على مقاعد الدراسة في مختلف مؤسسات التعليم العالي الأردنية ( 51647) طالباً وطالبة من (113) دولة حول العالم يشكلون ما نسبته (11%) من إجمالي عدد الطلبة المتواجدين حالياً على مقاعد الدراسة.