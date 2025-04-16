بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

المومني: سنكون بالمرصاد لكل محاولات الخروج على الأمن

52 ثانية ago
المومني: سنكون بالمرصاد لكل محاولات الخروج على الأمن

وطنا اليوم:أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية محمد المومني في مقابلة مع سكاي نيوز عربية أن المملكة لن تسمح لأي خطاب أو موقف سياسي بأن يكون ذريعة للنيل من الأردن وشعبه.
يأتي ذلك غداة إحباط مخططات لاستهداف أمن الأردن تشمل صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروع لصنع طائرة مسيرة.
وأضاف المومني: “سنكون بالمرصاد لكل محاولات الخروج على الأمن والإضرار بالاستقرار بفضل حرفية الأجهزة الأمنية”، لافتا إلى أن “هناك غضب أردني عارم نتيجة تجرؤ مواطنين أردنيين على أمنهم الوطني”.
وبشأن سير المحكمة، قال المومني “سنعتمد المسار القضائي بشأن مخططات التخريب”.
وفي وقت سابق من الأربعاء، وجّه مدعي عام محكمة أمن الدولة تهما تتعلق بالإرهاب إلى 16 موقوفا أُعلِن القبض عليهم على خلفية مخططات لاستهداف أمن المملكة تشمل تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة ومشروع لصنع طائرة مسيرة.
وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة في بيان إن “النيابة العامة للمحكمة أنهت كل الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي أعلن عنها الثلاثاء، وأحالتها إلى المحكمة”.
وأُسندت للموقوفين تهم بينها “تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع” و”القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر”، استنادا إلى قانون منع الإرهاب.
وقد تصل عقوبة المتهمين في حال إدانتهم بهذه التهم إلى السجن 15 عاما.
وكانت دائرة المخابرات العامة أعلنت الثلاثاء إحباط مخططات “تهدف للمساس بالأمن الوطني” شملت “تصنيع صواريخ وحيازة مواد متفجرة” ومشروعا لطائرة مسيرة، مؤكدة توقيف 16 شخصا متورطا فيها.
وفي إيجار صحفي، قال المومني إن الموقوفين هم ضمن خلايا في أربعة قضايا إحداها “تصنيع صواريخ قصيرة المدى مداها ما بين 3 الى 5 كيلومترات فقط، وهذا مؤشر كبير”.
وأضاف أن القضية تشمل أيضا “حيازة مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية، واخفاء صاروخ مجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرة مسيرة”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
19:52

“بيان تحذيري حول الدعوات المشبوهة لإحياء الخلافة وزعزعة أمن الوطن”

19:42

إدارة التأمين الصحي المدني تحتفل برفع العلم بيوم العلم الأردني

19:40

يوم العلم الأردني: رمز العزة والسيادة

19:39

عشيرة ابونواس تستنكر المخططات الارهابية

19:36

عشائر القطيفات : الأردن سيكون على الدوام مقبرة لكل العصابات الإجرامية الإرهابية

19:34

مركز زها يحتفي بيوم العلم بأجواء وطنية

19:14

حسّان: زيارتي إلى واشنطن بنّاءة ومثمرة بفضل جهود جلالة على المستويات كافة

19:09

قطر تقدم 162 آلية عسكرية للجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار وحماية الحدود

19:05

رئيس الوزراء: عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن فكلنا جنوده وحراسه

18:27

قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايه

16:59

الأسواق الحرة الاردنية تحتفل بيوم العلم

16:50

خبير دستوري: تبعات القضية الإرهابية قد تتسبب بحل حزب سياسي إذا ثبت تورطه

وفيات
قبيلة بني صخر والفايز والحويطات ينعون الشيخة ندوة بنت الشيخ محمد أبو تايهوفيات الأربعاء 16 – 4 – 2025وفيات الثلاثاء 15 – 4 – 2025وفيات الإثنين 14 – 4 – 2025وفيات الأحد 13 – 4 – 2025