إدارة التأمين الصحي المدني تحتفل برفع العلم بيوم العلم الأردني

وطنا اليوم:إحتفلت إدارة التأمين الصحي المدني اليوم بيوم العلم الوطني عبر تجمع إحتفالي لكافة كوادر الإدارة حيث رفعت أعلام الوطن في كافة أرجاء الإدارة وألقيت كلمات بهذه المناسبة العزيزة على قلب كل أردني غيور على ترابه الوطني.

وأكد المتحدثون من أسرة إدارة التأمين الصحي الأردني على المعاني العميقة والسامية التي يحمله العلم الأردني كرمز للوحدة الوطنية والسيادة والإستقرار ومصدر فخر وإباء لكافة الأردنيين.

وأشار المتحدثون أن هذه المناسبة تعلي قيمة العلم في نفوس المواطنين وتمنحهم معاني الإعتزاز الوطني والإرادة الحرة.

وفي النهاية إبتهلوا إلى الله عز وجل أن يديم نعمة الأمن والأمان على أردن الخير في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة.