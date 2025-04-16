عشيرة ابونواس تستنكر المخططات الارهابية

وطنا اليوم:أكدت عشيرة ابونواس في لواء المزار الجنوبي الكرك استنكارها وادانتها للمخططات الإرهابية والاجرامية للنيل من امن الوطن وسيادته

وتؤكد موقفهم من الاصطفاف خلف الملك وولي عهده الأمين والاجهزة الامنية التي اثبتت مدى قوتها في الوقف في وجه الظلم والظلام وعلى رأسها دائرة المخابرات العامة

عنهم

الدكتور احمد ابونواس

الدكتور على ابو نواس

المحامي نعيم ابونواس

الدكتور وائل ابو نواس

الشيخ عوني ابونواس

الدكتور يوسف ابو نواس

الاستاذ مصطفي ابونواس

المهندس عبدالفتاح ابونواس

المهندس محمود لافي ابونواس

عبدالرحمن سعيد ابو نواس

المحامي اسماعيل ابونواس

الدكتور محمد خليل ابونواس

الاستاذ كفاح ابونواس

الاستاذ سميح ابونواس

الاستاذ ثائر فتحي ابونواس

الاستاذ ابراهيم حرب ابونواس

الاستاذ فتحي ابو نواس ابو حمزه

المهندس خالد أحمد حرب ابونواس