عشائر القطيفات : الأردن سيكون على الدوام مقبرة لكل العصابات الإجرامية الإرهابية

وطنا اليوم:اصدرت رابطة عشائر القطيفات محافظة الطفيلة بيانا استنكرت من خلالة كل محاولات المساس بأمن الأردن واستقراره ومنجزاته من قبل مجموعات ارهابية دنيئة ديدنها الخيانة والتطرف

وجاء في البيان لقد تابعنا بقلق بالغ ما تم الإعلان عنه مؤخرا من ضبط مجموعة من الخلايا والعناصر الإرهابية التي ضلت طريقها وتورطت في تصنيع أسلحة وصواريخ بقصد زعزعة أمن البلاد وبث الفوضى والخراب في ديارنا الآمنة مثمنيين الجهود الاحترافية واليقظة الكبيرة لجهاز المخابرات العامة الذي أثبت مرة بعد أخرى الحرفية والجاهزية العالية في حماية الأردن من كل يد عابثة ومن كل فكر إرهابي ظلامي غدار فكانت على الدوام حاضرة وعند حسن ظن الشعب الأردني والقيادة الهاشمية الحكيمة.

وأكد رئيس رابطة عشائر القطيفات الدكتور المهندس هيثم احمد المعابرة ان الأردن سيكون على الدوام مقبرة لكل العصابات الإجرامية الإرهابية التي تسعى للفوضى والفتنة وزعزعة الأمن والاستقرار الوطني تنفيذا لاجندات اصبحت واضحة للجميع وانه لا مكان لهم في الاردن إلا المقابر ومزابل التاريخ .

وأضاف المعابرة أن عشائر القطيفات ستكون على الدوام في صف الوطن والقيادة الهاشمية وخلف قواتنا المسلحة الباسلة الجيش العربي المصطفوي وأجهزتنا الأمنية في مواجهة كل فكر إرهابي متطرف ومن يؤيدونه أو يدعمونه ماديا أو معنويا وسيكونون الجند الأوفياء المخلصين للعرش الهاشمي المفدى وتراب الأردن الطهور بمهجهم وارواحهم

وأشار المعابرة أن عشائر القطيفات في محافظة الطفيلة كما باقي عشائر المحافظة والمملكة يجددون البيعه الأبدية

للقيادة الهاشمية الحكيمة وعلى رأسها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين ونشد على يد رجال المخابرات العامة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ونقول لهؤلاء الخارجين عن الصف الأردن ليس ساحة للفوضى، ولا ممرا للفتنة وسنظل له جنودً أوفياء في السلم والحرب بالقول والفعل والتضحية ليكون الأردن انموذجا للسلام والمحبة والتعايش السلمي

عاش الأردن عظيما آمنا كريما مطمئنا مستقرا نهضويا يسير على طريق الحداثة والتطور بقياده جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم حفظه الله ورعاه وولي عهده الأمين

وخاب كل إرهابي ظلامي جبان.

رئيس رابطة عشائر القطيفات/ محافظة الطفيلة

د.م.هيثم أحمد المعابره