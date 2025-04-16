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مركز زها يحتفي بيوم العلم بأجواء وطنية

دقيقتان ago
مركز زها يحتفي بيوم العلم بأجواء وطنية

وطنا اليوم:احتفل مركز زها الثقافي وكافة فروعة في المملكة باليوم الوطني للعلم الذي يصادف في 16 نيسان من كل عام.
ونظم المركز والفروع عدة نشاطات وفعاليات بهذه المناسبة وذلك بهدف تعزيز الروح الوطنية وقيم الولاء والانتماء لدى المشاركين من أبناء المجتمع المحلي.
ورفعت الأعلام و تزينت المراكز احتفالا بهذه المناسبة العزيزة على جميع الأردنيين.
وأشارت المدير التنفيذي لمركز زها الثقافي رانيه صبيح إلى أهمية الاحتفال بيوم العلم الذي يعد رمزا للهوية الوطنية ويعزز الفخر بالوطن مؤكدة أن مركز زها يسعى دائما إلى تعزيز الانتماء من خلال الإنجازات التي تقوم بها المراكز في مختلف المجالات أهمها التأهيل والتدريب للأطفال واليافعين والمجتمع المحلي.
وتضمنت الفعاليات في المركز الرئيسي توزيع الأعلام على مرتادي المركز والمارّة في محيطه إلى جانب تنظيم فعاليات للأطفال مثل الرسم على الوجوه و توزيع البالونات وغيرها.
كما اشتملت الفعاليات في الفروع على رفع الأعلام والاستماع إلى الأغاني الوطنية وتعليم الأطفال كيفية رسم العلم الأردني وتلوينه، إضافة إلى فقرات مسرحية وعرض فيديو يتحدث عن العلم و مشاركة الأطفال في الدبكة الشعبية.
كما رسم الأطفال لوحة جدارية علم الأردن و قاموا بتلوينها بأجواء وطنية تعبر عن فرحتهم بهذه المناسبة ذات الدلالات الوطنية


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