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حسّان: زيارتي إلى واشنطن بنّاءة ومثمرة بفضل جهود جلالة على المستويات كافة

5 ثواني ago
حسّان: زيارتي إلى واشنطن بنّاءة ومثمرة بفضل جهود جلالة على المستويات كافة

وطنا اليوم:قال رئيس الوزراء جعفر حسان، الأربعاء، إن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، يحظى باحترام وتقدير كبيرين في الولايات المتحدة وفي العالم، لما يمثله جلالته من صوتٍ للحكمة والاعتدال والفهم العميق لجذور التحديات والأزمات في المنطقة وسبل مواجهتها.
وأشار حسان إلى أن زيارته إلى واشنطن كانت بنّاءة ومثمرة بفضل جهود جلالة الملك على المستويات كافة، وقد عكست عمق ومتانة العلاقات التاريخية والاستراتيجية التي تجمع البلدين.
وبين حسان أن خلال زيارته إلى واشنطن تم التأكيد على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، خصوصاً وأن هذه العلاقات شهدت تطوراً ملحوظاً في العقدين الأخيرين.
وأشار حسان إلى أن اتفاقية التجارة الحرة الأميركية، التي امتدت لأكثر من عقدين، تعد من أنجح أوجه التعاون الاقتصادي للأردن مع الولايات المتحدة والعالم، وقد ساهمت في توسيع التجارة بين البلدين، وهي ثمرة لجهود جلالة الملك في بداية عهده ، وهناك سعي للتوسع في العلاقات التجارية وبنواح مختلفة تخدم مصالح البلدين.
وأكد حسان أن هناك حرص أميركي واضح على دعم الأردن وتقدير دوره، وستواصل الحكومة العمل المشترك للمضي قدماً بهذه الشراكة، إضافة إلى مواصلة إجراء المزيد من الحوارات والمباحثات مع الجانب الأميركي، لتعزيز المصالح المشتركة وتوسيع مجالات التعاون.


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