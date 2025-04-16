قطر تقدم 162 آلية عسكرية للجيش اللبناني للحفاظ على الاستقرار وحماية الحدود

وطنا اليوم:صدر بيان مشترك قطري – لبناني حول نتائج المحادثات التي أجراها الرئيس اللبناني ميشال عون والشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة.

وأكد البيان على الإرادة المشتركة للدفع بالعلاقات بين البلدين إلى آفاق أرحب، بالإضافة إلى الحاجة الماسة للمضي قدمًا في خطط الإصلاح الاقتصادي في لبنان.

كما تم التنسيق بين مواقف البلدين تجاه القضايا الهامة، مع التشديد على ضرورة معالجة كافة قضايا المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية، بما في ذلك خفض التصعيد في جنوب لبنان.

وأكد البيان أيضًا على الدور الوطني للجيش اللبناني وأهمية دعمه، مع ضرورة تطبيق القرار 1701 بكامل بنوده.

كما تم تجديد الهبة القطرية لدعم رواتب العسكريين بمبلغ 60 مليون دولار، بالإضافة إلى 162 آلية عسكرية هبة قطرية لتمكين الجيش اللبناني من القيام بمهامه الوطنية في الحفاظ على الاستقرار وضبط الحدود على كامل الأراضي اللبنانية.