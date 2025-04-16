رئيس الوزراء: عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن فكلنا جنوده وحراسه

وطنا اليوم:حيا رئيس الوزراء جعفر حسان، خلال جلسة مجلس الوزراء الأربعاء، باسم الحكومة، المخابرات العامة والأجهزة الأمنية والقوات المسلحة قائلا: عندما يتعلق الأمر بأمن الأردن فكلنا جنوده وحراسه.

وقال حسان: “باسم الحكومة، وباسم كل مخلص ومخلصة لهذا الوطن العزيز، نتوجه بتحية اعتزاز وفخر وتقدير إلى نشامى دائرة المخابرات العامة، وأبطال أجهزتنا الأمنية، وقواتنا المسلحة الباسلة – الجيش العربي، على كل ما يقدمونه من جهود كبيرة ومخلصة لحفظ أمن الأردنيين والأردنيات وسلامة هذا الوطن”.

وأضاف:” هؤلاء هم عيون الوطن التي لا تنام، وحراس المسيرة، يبعثون الطمأنينة في المجتمع، ويقفون بكل ثبات، لصون الدولة وحماية منجزاتها، بإحباط كل محاولة آثمة تستهدف أردننا الأغلى، ليبقى وطننا عزيزاً، آمناً، مطمئناً”

وأكد رئيس الوزراء أن واجب الدولة وكل أردني وأردنية، حماية هذا الوطن من الحروب والفتن قبل كل شيء، وعندما يتعلق الأمر بأمن الأردن، فكلنا جنوده وحراسه.

وشدد حسان على أنه لا مكان لدينا لولاءات لغير الأردن ولميليشيات تعبث بأمنه واستقراره.

وقال رئيس الوزراء، إن أهدافنا الوطنية واضحة، تنطلق من مشروع تحديثي متكامل، من أجل أردن الحاضر والمستقبل؛ ليكون أكثر ازدهاراً ومنعة، بعزم أبنائه وبناته، وبقوة مؤسساته الراسخة، وطن يليق بطموح قيادته الهاشمية الحكيمة.

كما بين حسان أنه ناقش أبرز التطورات في المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة وقف الحرب على غزة، وضمان دخول المساعدات الإنسانية فوراً إلى القطاع، وتثبيت الفلسطينيين على أرضهم.

وأشار إلى أنه أكد خلال الزيارة أهمية البناء على لقاء جلالة الملك عبدالله الثاني والرئيس الأميركي دونالد ترامب الأخير، لتعزيز التعاون الثنائي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين وفي المنطقة.