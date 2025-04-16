غرايبة: الحكومة حريصة على استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية

وطنا اليوم:أكد وزير الاستثمار ووزير الصناعة والتجارة والتموين بالوكالة المهندس مثنى غرايبة، أن الحكومة حريصة على استقطاب الاستثمارات العربية والأجنبية في المجالات كافة.

وأبدى غرايبة خلال افتتاحه معرض الصناعات الأردنية الذي نظمته غرفة صناعة عمان، أمس الثلاثاء، استعداد الوزارة لتقديم الدعم اللازم، من خلال تبسيط الإجراءات وتذليل العقبات وتطوير السياسات التي تدعم الاستثمار وتدعم توسع القطاع الصناعي الغذائي وسائر القطاعات الأخرى، بالتعاون مع الجهات الحكومية وغرف الصناعة.

وعقد خلال المعرض لقاءات عمل ثنائية جمعت ممثلي الشركات الصناعية المشاركة بوفد تجاري من مجموعة اللولو عالمية ترأسه سليم فيتيل، مدير العمليات العالمية في المجموعة.

وأضاف أن المملكة تتطلع لفتح مركز في الأردن لتزويد أسواق المجموعة العالمية من الأردن، أسوة بتجارب سابقة مع المجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا.

وتشغل مجموعة اللولو العالمية، في فروعها في 23 دولة من دول العالم، أكثر من 75 ألف عامل وعاملة وتصل مبيعاتها سنويا إلى 10 مليارات دولار.

من جهته أكد رئيس غرفتي صناعة عمان والأردن المهندس فتحي الجغبير، أن اللقاء يأتي كنتيجة إيجابية للزيارات التي نظمتها غرفة صناعة عمان للصناعيين الأردنيين إلى عدد من الدول الشقيقة والصديقة بالتعاون مع الحكومة، والتي تم خلالها عقد لقاءات عمل ثنائية بين ممثلي الشركات الصناعية ومسؤولي الأسواق التجارية الرئيسية في هذه الدول.

وأشار إلى الاستمرار في تنظيم الزيارات إلى عدد من الأسواق المستهدفة، لغايات البحث عن أسواق جديدة لمنتجاتنا الأردنية، التي أثبتت جودتها في كافة الدول التي يتم التصدير إليها.

وأوضح الجغبير وجود فرصة للصادرات الصناعية الأردنية، لمواجهة تحديات التجارة العالمية، من خلال الدخول إلى أسواق جديدة، ورفع تنافسية المنتج الوطني عبر تخفيض التكاليف، والاستفادة من اتفاقيات تجارية وتوقيع أخرى مع دول جديدة ذات أسواق واعدة غير تقليدية.

وشارك في المعرض (82) شركة صناعية أردنية، من مختلف القطاعات، الصناعات البلاستيكية (5) شركات، الصناعات الجلدية (3) شركات، الصناعات الغذائية (49) شركة، الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل (20) شركة، الصناعات الهندسية شركة واحدة، والصناعات الورقية (4) شركات.