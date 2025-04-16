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“همم” : نشد على أيدي أجهزتنا الأمنية

34 ثانية ago
“همم” : نشد على أيدي أجهزتنا الأمنية

وطنا اليوم:باسم حرائر ملتقى همم ونحن بنات وخوات وزوجات رجال الأجهزة الأمنية نشد على أيدي أجهزتنا الأمنية في الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن وطننا الغالي.
وتؤكد حرائر ملتقى همم ان الوطنية والانتماء للوطن لا تكون من خلال ستار الدين وإنما بالحفاظ على تنشئة جيل قوي مؤمن بأهمية استقرار الوطن وعدم السماح بالأيادي المأجورة والممولة من الخارج بالمس باستقرارنا.
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